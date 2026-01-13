Hombre remató su casa patrimonial en Viña del Mar por millonario monto y ahora no se quiere ir: universidad recurrió a la justicia

Pese a haberse adjudicado legalmente la Casa Losada en un remate judicial realizado a fines de 2024, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) aún no ha podido tomar posesión del inmueble debido a la negativa del expropietario a desalojarlo.

La situación, reportada por La Estrella de Valparaíso, derivó en un proceso judicial que actualmente se encuentra en curso.

Construida en 1929 y declarada Inmueble de Conservación Histórica en 2016, la casona ubicada en avenida Libertad de Viña del Mar es considerada un referente patrimonial de la ciudad por su arquitectura y valor histórico.

La propiedad perteneció durante años al empresario Óscar Cuevas, quien la adquirió en 2007 con la intención de desarrollar un proyecto comercial que nunca se concretó. Posteriormente, su empresa ingresó a un proceso de liquidación, lo que terminó con la subasta del inmueble y la posterior adjudicación por parte de la PUCV.

Según informa La Estrella, producto de este remate, el empresario pudo pagar todas sus deudas, conservando un excedente líquido superior a los $400 millones de pesos.

Desde la universidad explicaron que la compra se realizó con el objetivo de destinar el recinto a programas de postgrado y formación continua. Sin embargo, la permanencia de los antiguos ocupantes ha impedido cualquier intervención o uso del espacio.

Ante este escenario, la institución inició acciones legales para lograr la restitución del inmueble, subrayando que su recuperación permitiría proteger un espacio de alto valor patrimonial y reincorporarlo al uso público y académico de la ciudad.