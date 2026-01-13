Una alta tensión política y social se vivía la mañana de este martes en las inmediaciones del Centro de Justicia de Santiago, en la antesala del veredicto por el denominado caso Gustavo Gatica, uno de los procesos judiciales más emblemáticos derivados del estallido social de 2019.

Desde las 10:00 horas, el 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago dará a conocer su decisión en el juicio contra el exteniente de Carabineros Claudio Crespo, acusado por el Ministerio Público de ser el autor del disparo que dejó ciego al entonces estudiante y hoy diputado electo Gustavo Gatica. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó 12 años de presidio en contra del exoficial.

Agencia UNO Ampliar

Previo a la lectura del fallo, grupos de personas se congregaron a las afueras del tribunal tanto para manifestar apoyo a Gatica como para respaldar al exuniformado, generando un ambiente de alta expectación y resguardo policial. En el lugar también se hicieron presentes figuras políticas, entre ellas el diputado Johannes Kaiser y la senadora electa Camila Flores, lo que elevó aún más la tensión del momento.

En ese contexto, el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario encendió la controversia al publicar un mensaje en redes sociales en la antesala del veredicto.

“Recordemos que Gatica estaba voluntariamente cometiendo delitos y el acusado (…) se encontraba mandatado por sus superiores y por la ley para recuperar el orden público”, escribió el parlamentario, desatando inmediatas reacciones y críticas por sus dichos.

Mañana se dicta el fallo por el caso Gatica. Recordemos que Gatica estaba voluntariamente cometiendo delitos y el acusado, el teniente coronel Crespo, se encontraba mandatado por sus superiores y por la ley para recuperar el orden público y reprimir a personas como Gatica. — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) January 12, 2026

El juicio busca esclarecer los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019, cuando, según la acusación fiscal, Crespo habría disparado su escopeta antidisturbios desde detrás de una pared hacia el tercio superior del cuerpo de los manifestantes, impactando a Gatica en ambos ojos desde una distancia cercana a los 21 metros. La defensa, en tanto, sostiene que no se logró acreditar la autoría directa del disparo.