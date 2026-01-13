Garin y Tabilo definen sus pasos en torno a la gira de arcilla a nivel ATP en Sudamérica / Agencia Uno

Poco a poco, en medio del arranque de la temporada tenística, la gira ATP de torneos sobre arcilla comienza a tomar forma.

Al respecto, los organizadores del campeonato en Buenos Aires, el primero de los tres en polvo de ladrillo en Sudamérica, oficializaron la lista de competidores.

El italiano Lorenzo Musetti, 5 del mundo, lidera la nómina de jugadores, la que tiene también al campeón defensor, el brasileño Joao Fonseca, y al histórico francés Gael Monfils.

También resalta la presencia de seis jugadores argentinos y también de dos chilenos, Cristian Garin y Alejandro Tabilo, quienes aseguraron su cupo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Lista oficial del ATP de Buenos Aires 🇦🇷 2026.

Lorenzo Musetti 🇮🇹, 5° del mundo, es el primer cabeza de serie y Francisco Cerúndolo 🇦🇷 el segundo.

Gaël Monfils 🇫🇷 fue anunciado, por lo que recibirá una invitación. pic.twitter.com/bst1HBaN4j — Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) January 13, 2026

“Gago” también hizo noticia en cuanto a la parada nacional del ATP, pues fue confirmado como parte del listado de jugadores del Chile Open, donde ya había sido ratificado Tabilo semanas atrás.

El 80 del mundo, de 29 años, volverá a jugar en San Carlos de Apoquindo, donde fue campeón en 2021. “Es un jugador que tiene una historia especial con este torneo y que siempre ha mostrado un compromiso muy fuerte con jugar en casa. Para el público chileno es un referente, y contar con él, junto a Alejandro Tabilo, nos permite proyectar una edición con una identidad muy marcada y con un nivel competitivo altísimo desde las primeras rondas”, señaló Catalina Fillol, directora del Chile Open.