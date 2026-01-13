Estafas 2.0: ¿Cómo operan hoy las bandas que roban millones?

Las estafas en Chile dejaron atrás los engaños improvisados. Hoy se trata de delitos organizados, que combinan datos reales, suplantación de identidades y presión psicológica para lograr que las víctimas entreguen su dinero. Un ejemplo reciente es el caso de la actriz Amparo Noguera, estafada con 700 millones de pesos por falsos policías.

El patrón se repite: delincuentes que se hacen pasar por funcionarios de bancos, policías o instituciones reguladoras, generando miedo, urgencia y confusión, para impedir que la víctima contraste la información antes de actuar.

“Las víctimas de este tipo de estafas suelen enfrentar altos costos psicológicos y emocionales. Estas secuelas pueden ser incluso postraumáticas, ya que el estafador cuenta con habilidades para ganar la confianza y sostener un vínculo con la víctima durante el engaño”, explica Vania Saavedra, psicóloga del Instituto de Criminología (INSCRIM).

Desde lo legal, el fenómeno también tiene respuesta. “Las estafas y fraudes que vemos hoy sí pueden encuadrarse dentro de la ley y perseguirse penalmente. Con las últimas modificaciones a la legislación sobre delitos informáticos, el principal desafío es el acceso a tecnología, recursos y medios de prueba para lograr investigaciones exitosas”, señala Sabas Chahuán, abogado socio del área Penal de GrupoDefensa.cl.

Las cifras confirman la magnitud del problema: durante 2025, los fraudes judicializados alcanzaron su nivel más alto en más de una década, con 41.703 procedimientos, concentrados principalmente en estafas, defraudaciones y uso indebido de tarjetas y medios electrónicos.

“Las estafas no son un delito nuevo, sino uno que ha ido mutando. Hoy los delincuentes utilizan métodos mucho más sofisticados, como la ingeniería social, para obtener información de sus víctimas”, advierte Samuel Inzunza, oficial policial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC).

Recomendaciones:

Frente a estos delitos, el miedo y la presión juegan a favor del estafador. “Ante un llamado o mensaje sospechoso, lo primero es mantener la calma y verificar la información directamente con la fuente oficial”, recomienda la psicóloga Saavedra.

Desde la BRIDEC, el consejo es claro: “No continuar la comunicación con desconocidos y contactar directamente a la entidad que supuestamente está llamando”, señala Inzunza.