Es latina y dejó atrás a Tom Cruise y Samuel L. Jackson: esta es la actriz más taquillera en la historia del cine
Se mantiene en vigencia, actualmente está en cartelera y ya ha generado más de $15.460 millones de dólares por sus roles protagónicos.
Cada tanto, diferentes reportes financieros y de la industria cinematográfica nos dejan interesantes datos para analizar en torno a sus principales estrellas.
Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer a la estrella más taquillera de todos los tiempos en la historia de Hollywood.
Lo primero a tener en cuenta es que dentro del Top 10 hay actores de renombre y con gran presencia en la actualidad, como Scarlett Johansson, Tom Cruise, Dwayne Johnson, Vin Diesel y Robert Downey Jr., entre otros.
Pero hay una actriz que se consagró como la más exitosa en esta materia con ingreso que superan los $15.460 millones de dólares a la fecha.
Se trata nada más y nada menos que de Zoe Saldaña, quien se alza como la actriz con más ingresos gracias a sus papeles protagónicos a lo largo de su carrera.
De todas formas, para lograr la hazaña tuvo el impulso clave Avatar: fuego y cenizas, que se mantiene en cartelera y ya superó los $1.231 millones de dólares en taquilla.
Otros títulos destacados dentro de su trayectoria son Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, la trilogía de Guardianes de la Galaxia y las precuelas de Avatar (2009 y 2022).
Junto a Saldaña, algunos nombres destacados en el ranking son Scarlett Johansson, que ocupa el segundo lugar con $15.400 millones de dólares, Tom Cruise siendo sexto con $12.660 millones de dólares y Dwayne Johnson cerrando el Top con $11.460 millones de dólares.
Revisa el listado completo a continuación:
- Zoe Saldana ($15.460 millones de dólares).
- Scarlett Johansson ($15.400 millones).
- Samuel L. Jackson ($14.610 millones).
- Robert Downey, Jr. ($14.310 millones).
- Chris Pratt ($14.120 millones).
- Tom Cruise ($12.660 millones).
- Chris Hemsworth ($12.180 millones).
- Vin Diesel ($12.040 millones).
- Chris Evans ($11.480 millones).
- Dwayne Johnson ($11.460 millones).
