Es latina y dejó atrás a Tom Cruise y Samuel L. Jackson: esta es la actriz más taquillera en la historia del cine

Cada tanto, diferentes reportes financieros y de la industria cinematográfica nos dejan interesantes datos para analizar en torno a sus principales estrellas.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer a la estrella más taquillera de todos los tiempos en la historia de Hollywood.

Lo primero a tener en cuenta es que dentro del Top 10 hay actores de renombre y con gran presencia en la actualidad, como Scarlett Johansson, Tom Cruise, Dwayne Johnson, Vin Diesel y Robert Downey Jr., entre otros.

Pero hay una actriz que se consagró como la más exitosa en esta materia con ingreso que superan los $15.460 millones de dólares a la fecha.

Se trata nada más y nada menos que de Zoe Saldaña, quien se alza como la actriz con más ingresos gracias a sus papeles protagónicos a lo largo de su carrera.

De todas formas, para lograr la hazaña tuvo el impulso clave Avatar: fuego y cenizas, que se mantiene en cartelera y ya superó los $1.231 millones de dólares en taquilla.

Otros títulos destacados dentro de su trayectoria son Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, la trilogía de Guardianes de la Galaxia y las precuelas de Avatar (2009 y 2022).

Junto a Saldaña, algunos nombres destacados en el ranking son Scarlett Johansson, que ocupa el segundo lugar con $15.400 millones de dólares, Tom Cruise siendo sexto con $12.660 millones de dólares y Dwayne Johnson cerrando el Top con $11.460 millones de dólares.

Revisa el listado completo a continuación :

Zoe Saldana ($15.460 millones de dólares). Scarlett Johansson ($15.400 millones). Samuel L. Jackson ($14.610 millones). Robert Downey, Jr. ($14.310 millones). Chris Pratt ($14.120 millones). Tom Cruise ($12.660 millones). Chris Hemsworth ($12.180 millones). Vin Diesel ($12.040 millones). Chris Evans ($11.480 millones). Dwayne Johnson ($11.460 millones).