;

Error masivo del IPS suspende la PGU a cerca de 13 mil adultos mayores

El organismo notificó el fin del beneficio argumentando viajes al extranjero que nunca ocurrieron. Se estiman $3.380 millones retenidos por esta falla administrativa.

Mario Vergara

Error masivo del IPS suspende la PGU a cerca de 13 mil adultos mayores

Una situación de máxima incertidumbre financiera y angustia enfrentan cerca de 13 mil adultos mayores en el país, luego de denunciar la suspensión repentina del pago de su Pensión Garantizada Universal (PGU). El motivo esgrimido por el Instituto de Previsión Social (IPS) se basa en un presunto incumplimiento del requisito de residencia, acusando a los beneficiarios de haber permanecido fuera de Chile por más de seis meses, un dato que los afectados califican de totalmente falso.

A través de una carta formal, el organismo notificó la extinción del beneficio citando información de “organismos externos”, asegurando que los jubilados estuvieron fuera del territorio nacional por más de 180 días durante el último año calendario. Sin embargo, los testimonios revelan un grave error en el cruce de información, reporta 24 Horas.

“Dice que le extinguieron la PGU porque había viajado 180 días. Mi mamá no tiene pasaporte, nunca ha viajado fuera del país. Es grave, porque le están quitando la pensión a gente", relató la hija de una de las afectadas, evidenciando lo absurdo de la medida que retiene recursos vitales para la subsistencia de este grupo etario.

Revisa también:

ADN

El círculo vicioso de la burocracia

Para revertir la medida y demostrar que nunca salieron de Chile, la carta instruye a los ancianos a gestionar un Certificado de Viaje ante la Policía de Investigaciones (PDI). La ironía radica en que es precisamente la policía civil la institución encargada de alimentar la base de datos migratoria que utiliza el IPS, obligando a los usuarios a corregir presencialmente un error generado por el propio sistema estatal.

“Muchas personas están pasando malos momentos por un descuido y por un desorden que tiene esta gente. Nos tratan como delincuentes y, a la vez, nos llevan a que nosotros solucionemos los problemas”, reclamó otra de las denunciantes, criticando la carga administrativa que se les impone.

Millonaria retención y respuesta oficial

El impacto económico de este error masivo es considerable. Se estima que, de no solucionarse a la brevedad, aproximadamente $3.380 millones dejarán de ser pagados a quienes tienen derecho a recibirlos. “No sé qué pensar, si esto se va a solucionar o realmente vamos a quedar sin dinero”, lamentó una adulta mayor, reflejando el temor generalizado.

Consultados por Canal 24 Horas, desde el IPS declararon que por mandato legal, deben revisar periódicamente el cumplimiento de la permanencia en el país.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad