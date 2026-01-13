Error masivo del IPS suspende la PGU a cerca de 13 mil adultos mayores

Una situación de máxima incertidumbre financiera y angustia enfrentan cerca de 13 mil adultos mayores en el país, luego de denunciar la suspensión repentina del pago de su Pensión Garantizada Universal (PGU). El motivo esgrimido por el Instituto de Previsión Social (IPS) se basa en un presunto incumplimiento del requisito de residencia, acusando a los beneficiarios de haber permanecido fuera de Chile por más de seis meses, un dato que los afectados califican de totalmente falso.

A través de una carta formal, el organismo notificó la extinción del beneficio citando información de “organismos externos”, asegurando que los jubilados estuvieron fuera del territorio nacional por más de 180 días durante el último año calendario. Sin embargo, los testimonios revelan un grave error en el cruce de información, reporta 24 Horas.

“Dice que le extinguieron la PGU porque había viajado 180 días. Mi mamá no tiene pasaporte, nunca ha viajado fuera del país. Es grave, porque le están quitando la pensión a gente", relató la hija de una de las afectadas, evidenciando lo absurdo de la medida que retiene recursos vitales para la subsistencia de este grupo etario.

El círculo vicioso de la burocracia

Para revertir la medida y demostrar que nunca salieron de Chile, la carta instruye a los ancianos a gestionar un Certificado de Viaje ante la Policía de Investigaciones (PDI). La ironía radica en que es precisamente la policía civil la institución encargada de alimentar la base de datos migratoria que utiliza el IPS, obligando a los usuarios a corregir presencialmente un error generado por el propio sistema estatal.

“Muchas personas están pasando malos momentos por un descuido y por un desorden que tiene esta gente. Nos tratan como delincuentes y, a la vez, nos llevan a que nosotros solucionemos los problemas”, reclamó otra de las denunciantes, criticando la carga administrativa que se les impone.

Millonaria retención y respuesta oficial

El impacto económico de este error masivo es considerable. Se estima que, de no solucionarse a la brevedad, aproximadamente $3.380 millones dejarán de ser pagados a quienes tienen derecho a recibirlos. “No sé qué pensar, si esto se va a solucionar o realmente vamos a quedar sin dinero”, lamentó una adulta mayor, reflejando el temor generalizado.

Consultados por Canal 24 Horas, desde el IPS declararon que por mandato legal, deben revisar periódicamente el cumplimiento de la permanencia en el país.