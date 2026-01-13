Con representación chilena: estos son los nominados para los Premios Goya 2026

Durante las últimas horas, en medio de la temporada de premiaciones en la industria cinematográfica, la Academia de Cine Española reveló las nominaciones a la 40ª edición de los Premios Goya.

Después de 25 años, la ceremonia retorna a Barcelona con fecha el 28 de febrero de 2026 en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals y será conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

El presidente Fernando Méndez-Leite valoró el hecho de que se regrese la capital de Cataluña, “una ciudad europea conocida en todo el mundo que, sin duda, ofrece todas las condiciones necesarias para acoger un evento de este nivel”.

Por su parte, Tosar remarcó que “este año hay una cosecha de película muy diversa y variada, representa el cine que estamos haciendo a día de hoy”, y que “la gala pretenderá ser el reflejo de ese dinamismo y diversidad”.​

Respecto a los favoritos y títulos con más nominaciones, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, lidera con trece postulaciones, tras su Concha de Oro en San Sebastián y triunfo en los Forqué.

Sirat: Trance en el desierto, de Oliver Laxe, acumula once y será la apuesta española para los Oscar. Otros filmes relevantes son Maspalomas, La cena, Sorda, El cautivo, Los Tigres, Romería y Ciudad sin sueño.​

Dentro de la premiación también destaca el Goya de Honor, un reconocimiento a la trayectoria que será entregado a Gonzalo Suárez, quien ha desarrollado “una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, habiendo rodado cine experimental, cine comercial y adaptaciones literarias propias y ajenas”.

Destacada presencia chilena

En esta versión de los premios tendremos una doble representación chilena, demostrando una vez más que los proyectos nacionales logran tener un impacto relevante a nivel global gracias a su calidad estacada.

La misteriosa mirada del flamenco: escrita y dirigida por Diego Céspedes, protagonizada por Tamara Cortés, Matías Catalán y Paula Dinamarca, entre otros. Fue nominada a Mejor Película Iberoamericana.

En tanto, Antonia Zegers competirá por el galardón a Mejor Actriz Protagonista por su participación en Los Tortuga, cinta española dirigida por Belén Funes y co-escrita junto a Marçal Cebrian.

Nominados

Mejor Película :

Sorda

La cena

Maspalomas

Los domingos

Sirat: Trance en el desierto

Mejor dirección :

Carla Simón por Romería

Albert Serra por Tardes de soledad

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas

Oliver Laxe por Sirat: Trance en el desierto

Mejor Actriz Protagonista :

Antonia Zegers por Los Tortuga

Nora Navas por Mi amiga Eva

Ángela Cervantes por La furia

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor Actor Protagonista :

Mario Casas por Muy lejos

Alberto San Juan por La cena

Miguel Garcés por Los domingos

José Ramón Soroiz por Maspalomas

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor Actriz de Reparto :

Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa

Nagore Aranburu por Los domingos

Miryam Gallego por Romería

Elvira Mínguez por La cena

Elena Irureta por Sorda

Mejor Actor de Reparto :

Kandido Uranga por Maspalomas

Juan Minujín por Los domingos

Miguel Rellán por El cautivo

Álvaro Cervantes por Sorda

Tamar Novas por Rondallas

Mejor Actriz Revelación :

Blanca Soroa por Los domingos

Nora Hernández por La cena

Elvira Lara por Los Tortuga

Llúcia Garcia por Romería

Miriam Garlo por Sorda

Mejor Actor Revelación :

Antonio ‘Toni’ Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

Jan Monter Palau por Extraño río

Hugo Welzel por Enemigos

Julio Peña por El cautivo

Mitch por Romería

Mejor Película Iberoamericana :

La misteriosa mirada del flamenco (Chile) .

. La piel del agua (Costa Rica).

(Costa Rica). Un poeta (Colombia).

(Colombia). Belén (Argentina).

(Argentina). Manas (Brasil).

