Con representación chilena: estos son los nominados para los Premios Goya 2026
El cine chileno cuenta con doble nominación en categorías relevantes para esta 40ª edición.
Durante las últimas horas, en medio de la temporada de premiaciones en la industria cinematográfica, la Academia de Cine Española reveló las nominaciones a la 40ª edición de los Premios Goya.
Después de 25 años, la ceremonia retorna a Barcelona con fecha el 28 de febrero de 2026 en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals y será conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini.
El presidente Fernando Méndez-Leite valoró el hecho de que se regrese la capital de Cataluña, “una ciudad europea conocida en todo el mundo que, sin duda, ofrece todas las condiciones necesarias para acoger un evento de este nivel”.
Por su parte, Tosar remarcó que “este año hay una cosecha de película muy diversa y variada, representa el cine que estamos haciendo a día de hoy”, y que “la gala pretenderá ser el reflejo de ese dinamismo y diversidad”.
Respecto a los favoritos y títulos con más nominaciones, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, lidera con trece postulaciones, tras su Concha de Oro en San Sebastián y triunfo en los Forqué.
Sirat: Trance en el desierto, de Oliver Laxe, acumula once y será la apuesta española para los Oscar. Otros filmes relevantes son Maspalomas, La cena, Sorda, El cautivo, Los Tigres, Romería y Ciudad sin sueño.
Dentro de la premiación también destaca el Goya de Honor, un reconocimiento a la trayectoria que será entregado a Gonzalo Suárez, quien ha desarrollado “una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, habiendo rodado cine experimental, cine comercial y adaptaciones literarias propias y ajenas”.
Destacada presencia chilena
En esta versión de los premios tendremos una doble representación chilena, demostrando una vez más que los proyectos nacionales logran tener un impacto relevante a nivel global gracias a su calidad estacada.
La misteriosa mirada del flamenco: escrita y dirigida por Diego Céspedes, protagonizada por Tamara Cortés, Matías Catalán y Paula Dinamarca, entre otros. Fue nominada a Mejor Película Iberoamericana.
En tanto, Antonia Zegers competirá por el galardón a Mejor Actriz Protagonista por su participación en Los Tortuga, cinta española dirigida por Belén Funes y co-escrita junto a Marçal Cebrian.
Nominados
Mejor Película:
- Sorda
- La cena
- Maspalomas
- Los domingos
- Sirat: Trance en el desierto
Mejor dirección:
- Carla Simón por Romería
- Albert Serra por Tardes de soledad
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas
- Oliver Laxe por Sirat: Trance en el desierto
Mejor Actriz Protagonista:
- Antonia Zegers por Los Tortuga
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Ángela Cervantes por La furia
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
- Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor Actor Protagonista:
- Mario Casas por Muy lejos
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- José Ramón Soroiz por Maspalomas
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor Actriz de Reparto:
- Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa
- Nagore Aranburu por Los domingos
- Miryam Gallego por Romería
- Elvira Mínguez por La cena
- Elena Irureta por Sorda
Mejor Actor de Reparto:
- Kandido Uranga por Maspalomas
- Juan Minujín por Los domingos
- Miguel Rellán por El cautivo
- Álvaro Cervantes por Sorda
- Tamar Novas por Rondallas
Mejor Actriz Revelación:
- Blanca Soroa por Los domingos
- Nora Hernández por La cena
- Elvira Lara por Los Tortuga
- Llúcia Garcia por Romería
- Miriam Garlo por Sorda
Mejor Actor Revelación:
- Antonio ‘Toni’ Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
- Jan Monter Palau por Extraño río
- Hugo Welzel por Enemigos
- Julio Peña por El cautivo
- Mitch por Romería
Mejor Película Iberoamericana:
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile).
- La piel del agua (Costa Rica).
- Un poeta (Colombia).
- Belén (Argentina).
- Manas (Brasil).
