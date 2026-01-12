Tribunal entregará veredicto contra Claudio Crespo este martes por caso Gatica: Fiscalía solicita 12 años

Este lunes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago escuchó los últimos alegatos del denominado “caso Gatica”, proceso investigativo que busca aclarar lo sucedido cuando el diputado electo, Gustavo Gatica, quedó ciego durante el estallido social, presuntamente por disparos ejercidos por el exteniente de carabineros Claudio Crespo, acusado de apremios ilegítimos y daños en esta causa.

El pasado 2 de diciembre comenzó esta fase de alegatos, última instancia previa al veredicto, donde todas las partes han tenido su turno para entregar sus argumentos finales para apoyar sus teorías sobre quién emitió los disparos el pasado 8 de noviembre del 2019.

Este lunes fue el turno de Claudio Crespo, quien pudo dirigirse al tribunal y entregar sus versiones de los hechos. Durante su exposición, el exteniente coronel señaló que ha sufrido diversos ataques durante el transcurso de esta investigación, tanto públicos como también por redes sociales.

Además, acusó una persecución por parte del Ministerio Público, quienes, según sus palabras, han intentado condenarlo de cualquier forma, realizando una indagatoria parcial, con sesgo y personalizada.

Su abogado, Pedro Orthusteguy, afirmó estar de acuerdo con lo afirmado por Crespo, señalando que ha existido un trato desigual durante la investigación. “Creo que en el caso particular de Claudio Crespo, piensen que yo fui fiscal muchos años, por lo tanto, les puedo hablar con propiedad, que este caso en particular y el tratamiento que se le ha dado a Claudio Crespo es totalmente disímil, distinto, a lo que hace generalmente la fiscalía con otros imputados”, afirmó el defensor.

Durante el juicio, la defensa de Gatica ha intentado comprobar que existió un mal uso de armamento de Carabineros por parte de Crespo, afirmando incluso que no siguió las órdenes entregadas por sus superiores de disparar en el tren inferior del cuerpo de los manifestantes para evitar daños, algo que no habría respetado el día de que Gustavo Gatica quedó ciego.

Tras los alegatos de esta jornada, el recientemente electo diputado señaló que esperaba arrepentimiento por parte de Crespo, algo que según él no existió. Al consultarle por la culpabilidad del exteniente, afirmó que las pruebas así lo señalan y que, de ser absuelto, apelará a la decisión.

“Este juicio fue muy complejo de investigar, y por eso duró tantos años. Sin embargo, las pruebas son lo suficientemente convincentes para decir que él fue, y así quedó demostrado durante todas estas jornadas”, expresó.

“Él es culpable. Este no es un juicio contra Carabineros, no es un juicio contra la institución, sino contra alguien que precisamente se ha saltado las reglas y que de hecho fue dado de baja de la institución por saltarse las reglas”, complementó.

Asimismo, Gustavo Gatica ya adelantó que “en un eventual escenario en el que quede absuelto, nosotros vamos a apelar. Yo voy a buscar hasta la última instancia para que acá se haga justicia”.

Se espera que a contar de las 10:00 horas del martes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregue el veredicto por este caso, y desde la Fiscalía ya adelantaron que pedirán 12 años de cárcel contra Crespo.