;

Tribunal entregará veredicto contra Claudio Crespo este martes por caso Gatica: Fiscalía solicita 12 años

El carabinero (r) es acusado de ser el responsable de cegar al ahora diputado electo, Gustavo Gatica, durante las protestas en el estallido social.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Tribunal entregará veredicto contra Claudio Crespo este martes por caso Gatica: Fiscalía solicita 12 años

Tribunal entregará veredicto contra Claudio Crespo este martes por caso Gatica: Fiscalía solicita 12 años

03:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago escuchó los últimos alegatos del denominado “caso Gatica”, proceso investigativo que busca aclarar lo sucedido cuando el diputado electo, Gustavo Gatica, quedó ciego durante el estallido social, presuntamente por disparos ejercidos por el exteniente de carabineros Claudio Crespo, acusado de apremios ilegítimos y daños en esta causa.

El pasado 2 de diciembre comenzó esta fase de alegatos, última instancia previa al veredicto, donde todas las partes han tenido su turno para entregar sus argumentos finales para apoyar sus teorías sobre quién emitió los disparos el pasado 8 de noviembre del 2019.

Este lunes fue el turno de Claudio Crespo, quien pudo dirigirse al tribunal y entregar sus versiones de los hechos. Durante su exposición, el exteniente coronel señaló que ha sufrido diversos ataques durante el transcurso de esta investigación, tanto públicos como también por redes sociales.

Revisa también:

ADN

Además, acusó una persecución por parte del Ministerio Público, quienes, según sus palabras, han intentado condenarlo de cualquier forma, realizando una indagatoria parcial, con sesgo y personalizada.

Su abogado, Pedro Orthusteguy, afirmó estar de acuerdo con lo afirmado por Crespo, señalando que ha existido un trato desigual durante la investigación. “Creo que en el caso particular de Claudio Crespo, piensen que yo fui fiscal muchos años, por lo tanto, les puedo hablar con propiedad, que este caso en particular y el tratamiento que se le ha dado a Claudio Crespo es totalmente disímil, distinto, a lo que hace generalmente la fiscalía con otros imputados”, afirmó el defensor.

Durante el juicio, la defensa de Gatica ha intentado comprobar que existió un mal uso de armamento de Carabineros por parte de Crespo, afirmando incluso que no siguió las órdenes entregadas por sus superiores de disparar en el tren inferior del cuerpo de los manifestantes para evitar daños, algo que no habría respetado el día de que Gustavo Gatica quedó ciego.

Tras los alegatos de esta jornada, el recientemente electo diputado señaló que esperaba arrepentimiento por parte de Crespo, algo que según él no existió. Al consultarle por la culpabilidad del exteniente, afirmó que las pruebas así lo señalan y que, de ser absuelto, apelará a la decisión.

Este juicio fue muy complejo de investigar, y por eso duró tantos años. Sin embargo, las pruebas son lo suficientemente convincentes para decir que él fue, y así quedó demostrado durante todas estas jornadas”, expresó.

Él es culpable. Este no es un juicio contra Carabineros, no es un juicio contra la institución, sino contra alguien que precisamente se ha saltado las reglas y que de hecho fue dado de baja de la institución por saltarse las reglas”, complementó.

Asimismo, Gustavo Gatica ya adelantó que “en un eventual escenario en el que quede absuelto, nosotros vamos a apelar. Yo voy a buscar hasta la última instancia para que acá se haga justicia”.

Se espera que a contar de las 10:00 horas del martes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregue el veredicto por este caso, y desde la Fiscalía ya adelantaron que pedirán 12 años de cárcel contra Crespo.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad