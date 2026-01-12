Sin licencia, con una menor y a 178 kilómetros por hora: mujer es detenida en Ñuble

Un caso de extrema imprudencia al volante quedó al descubierto en la Región de Ñuble, luego de que personal de Carabineros detuviera a una mujer que fue sorprendida circulando a 178 kilómetros por hora (km/h) en la Autopista del Itata. La conductora, que se dirigía hacia la ciudad de Curicó, fue interceptada en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de solo 100 km/h.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Tenencia Carreteras Ñuble en el marco de las fiscalizaciones preventivas que se realizan en rutas interurbanas para evitar accidentes. La situación se agravó al constatar que la mujer no viajaba sola, sino que transportaba a su grupo familiar, incluyendo a una menor de edad.

Riesgo familiar y falta de documentos

El suboficial mayor Sebastián Fuentes, jefe (s) de la unidad policial, entregó detalles sobre la detención por “conducción temeraria”. “La mujer circulaba a 178 km/h por una zona de restricción de 100 km/h (...) exponiendo a riesgo a todo el grupo familiar”, señaló la autoridad.

Además del exceso de velocidad, el control arrojó una segunda infracción grave: la conductora no portaba su licencia de conducir al momento de ser fiscalizada. “Como Carabineros, llamamos a las personas a asumir las responsabilidades que tenemos en los distintos roles dentro de la seguridad vial”, agregó el suboficial Fuentes, consigna Meganoticias.

Las penas del delito

Dado que la conductora excedió el límite de velocidad en más de 60 km/h, el hecho no se considera una simple falta, sino que constituye el delito de conducción temeraria, tipificado en la Ley de Tránsito.

Según la normativa vigente, la imputada arriesga sanciones severas que pueden incluir una pena de prisión en su grado máximo, multas que oscilan entre 2 y 10 UTM (aproximadamente entre $140 mil y $698 mil pesos), y la suspensión de la licencia de conducir por un periodo que va desde los seis meses hasta los dos años.