;

Sin licencia, con una menor y a 178 kilómetros por hora: mujer es detenida en Ñuble

Carabineros sorprendió a la conductora viajando rumbo a Curicó con una menor de edad a bordo, superando ampliamente el límite de 100 km/h permitido en la zona.

Mario Vergara

Sin licencia, con una menor y a 178 kilómetros por hora: mujer es detenida en Ñuble

Un caso de extrema imprudencia al volante quedó al descubierto en la Región de Ñuble, luego de que personal de Carabineros detuviera a una mujer que fue sorprendida circulando a 178 kilómetros por hora (km/h) en la Autopista del Itata. La conductora, que se dirigía hacia la ciudad de Curicó, fue interceptada en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de solo 100 km/h.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Tenencia Carreteras Ñuble en el marco de las fiscalizaciones preventivas que se realizan en rutas interurbanas para evitar accidentes. La situación se agravó al constatar que la mujer no viajaba sola, sino que transportaba a su grupo familiar, incluyendo a una menor de edad.

Riesgo familiar y falta de documentos

El suboficial mayor Sebastián Fuentes, jefe (s) de la unidad policial, entregó detalles sobre la detención por “conducción temeraria”. “La mujer circulaba a 178 km/h por una zona de restricción de 100 km/h (...) exponiendo a riesgo a todo el grupo familiar”, señaló la autoridad.

Además del exceso de velocidad, el control arrojó una segunda infracción grave: la conductora no portaba su licencia de conducir al momento de ser fiscalizada. “Como Carabineros, llamamos a las personas a asumir las responsabilidades que tenemos en los distintos roles dentro de la seguridad vial”, agregó el suboficial Fuentes, consigna Meganoticias.

Revisa también:

ADN

Las penas del delito

Dado que la conductora excedió el límite de velocidad en más de 60 km/h, el hecho no se considera una simple falta, sino que constituye el delito de conducción temeraria, tipificado en la Ley de Tránsito.

Según la normativa vigente, la imputada arriesga sanciones severas que pueden incluir una pena de prisión en su grado máximo, multas que oscilan entre 2 y 10 UTM (aproximadamente entre $140 mil y $698 mil pesos), y la suspensión de la licencia de conducir por un periodo que va desde los seis meses hasta los dos años.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad