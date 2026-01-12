;

Sergio Rojas relata emotivo encuentro con la familia de Andrés Caniulef en su velorio: “Siempre pensé que él me despediría a mí”

El periodista relató su emotivo encuentro con la madre del comunicador y reveló momentos llenos de lágrimas y reconciliación tras años de conflictos públicos.

Sergio Rojas compartió públicamente su experiencia tras asistir al velorio del periodista Andrés Caniulef, realizado este sábado y domingo en la Capilla San Cirilo de San Bernardo.

A través de su canal de Instagram, el comunicador confesó que llegó con miedo y ansiedad, preocupado por cómo sería recibido por la familia del fallecido, considerando los conflictos pasados entre ambos.

“Pasé por fuera y vi prensa. Pensé si entrar o no. Pedí que me abrieran la puerta para pasar sin dar declaraciones, porque no me correspondía decir nada y tampoco me salían las palabras”, relató Rojas, quien decidió vivir el momento de manera discreta.

Uno de los momentos más intensos fue el encuentro con la madre de Caniulef, María Urrea. “El abrazo con la mamá es el que más duele. Escuchar frases como ‘siempre pensé que él me despediría a mí’ son más fuertes que mil dagas en el corazón”, señaló. Pese al dolor, destacó el cariño y la acogida que recibió, lo que le permitió encontrar consuelo en medio del duelo.

La periodista Titi García-Huidobro, en un homenaje televisivo a Caniulef, confirmó que la familia recibió a Rojas con afecto y respeto, contradiciendo las críticas que circularon en redes sociales sobre su presencia. Según la comunicadora, Rojas permaneció varias horas acompañando a la familia, tanto el sábado como el domingo.

El velorio también permitió un reencuentro con Daniel Fuenzalida, con quien Rojas compartió un abrazo cargado de lágrimas, un gesto que describió como uno de los momentos más significativos de la jornada.

El periodista chileno, fallecido a los 48 años, será despedido oficialmente este lunes en una ceremonia íntima en el Cementerio Sendero de San Bernardo, manteniendo la sobriedad que la familia solicitó para este último adiós.

