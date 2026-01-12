;

FOTOS. Por un dibujo en el café de un policía: despiden a trabajador de Starbucks en Los Ángeles

La cadena de cafeterías se disculpó por lo sucedido en la sucursal estadounidense.

Sebastián Escares

Por un dibujo en el café de un policía: despiden a trabajador de Starbucks en Los Ángeles

Un dibujo fue la razón por la cual un trabajador de Starbucks en Los Ángeles, Estados Unidos, fue despedido de su empleo.

De acuerdo a lo publicado por New York Post, el afectado le dibujó un cerdo en el vaso del café a un agente del sheriff del condado de Los Ángeles.

Revisa también:

ADN

La directora de comunicaciones globales de Starbucks, Jaci Anderson, explicó que “esto fue inaceptable. Nos hemos comunicado con el cliente varias veces y con los líderes del Departamento del Sheriff para disculparnos”.

En esa misma línea, desde la empresa estadounidense señalaron que el dibujo corresponde a un meme conocido como “John Pork” y que no estaba dirigido al policía que lo recibió.

De hecho, contaron que el barista había estado realizando una serie de dibujos más temprano para animar a sus compañeros de trabajo y que “una serie de eventos desafortunados” llevaron a que la taza fuera entregada al agente.

No obstante, desde el departamento del sheriff calificaron el incidente como “ofensivo”.

En KTLA publicaron la imagen del polémico café. A continuación el registro:

ADN

Créditos: KTLA

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad