FOTOS. Por un dibujo en el café de un policía: despiden a trabajador de Starbucks en Los Ángeles
La cadena de cafeterías se disculpó por lo sucedido en la sucursal estadounidense.
Un dibujo fue la razón por la cual un trabajador de Starbucks en Los Ángeles, Estados Unidos, fue despedido de su empleo.
De acuerdo a lo publicado por New York Post, el afectado le dibujó un cerdo en el vaso del café a un agente del sheriff del condado de Los Ángeles.
La directora de comunicaciones globales de Starbucks, Jaci Anderson, explicó que “esto fue inaceptable. Nos hemos comunicado con el cliente varias veces y con los líderes del Departamento del Sheriff para disculparnos”.
En esa misma línea, desde la empresa estadounidense señalaron que el dibujo corresponde a un meme conocido como “John Pork” y que no estaba dirigido al policía que lo recibió.
De hecho, contaron que el barista había estado realizando una serie de dibujos más temprano para animar a sus compañeros de trabajo y que “una serie de eventos desafortunados” llevaron a que la taza fuera entregada al agente.
No obstante, desde el departamento del sheriff calificaron el incidente como “ofensivo”.
En KTLA publicaron la imagen del polémico café. A continuación el registro:
