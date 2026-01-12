Por un dibujo en el café de un policía: despiden a trabajador de Starbucks en Los Ángeles

Un dibujo fue la razón por la cual un trabajador de Starbucks en Los Ángeles, Estados Unidos, fue despedido de su empleo.

De acuerdo a lo publicado por New York Post, el afectado le dibujó un cerdo en el vaso del café a un agente del sheriff del condado de Los Ángeles.

La directora de comunicaciones globales de Starbucks, Jaci Anderson, explicó que “esto fue inaceptable. Nos hemos comunicado con el cliente varias veces y con los líderes del Departamento del Sheriff para disculparnos”.

En esa misma línea, desde la empresa estadounidense señalaron que el dibujo corresponde a un meme conocido como “John Pork” y que no estaba dirigido al policía que lo recibió.

De hecho, contaron que el barista había estado realizando una serie de dibujos más temprano para animar a sus compañeros de trabajo y que “una serie de eventos desafortunados” llevaron a que la taza fuera entregada al agente.

No obstante, desde el departamento del sheriff calificaron el incidente como “ofensivo”.

En KTLA publicaron la imagen del polémico café. A continuación el registro: