Una transformación estructural en la manera de gestionar los servicios para mascotas se está consolidando en el mercado nacional. Dogin, la primera aplicación chilena especializada en conectar a dueños de perros con cuidadores y paseadores verificados, logró superar la barrera de los 18.200 usuarios registrados. La plataforma digital ha logrado posicionarse con éxito en las tiendas de iOS y Android gracias a una comunidad activa que ya cuenta con más de 3.000 “Doggers” (cuidadores) activos y 2.000 servicios publicados con cobertura tanto en Santiago como en regiones.

A diferencia de los catálogos y marketplaces tradicionales del rubro, la innovación de esta startup radica en que invierte por completo la lógica de búsqueda de asistencia. En este sistema, el dueño de la mascota no debe pasar horas revisando perfiles aleatorios; por el contrario, es el propietario quien publica detalladamente lo que necesita, y son los cuidadores disponibles en las cercanías quienes deciden postular libremente al requerimiento.

De este modo, el usuario recibe las alertas, evalúa las reseñas y el historial, y selecciona la alternativa que le brinde mayor seguridad, contaron en Tu Nuevo ADN los hermanos Martín y Clemente García, creadores de la APP.

El relanzamiento de 2026: Reingeniería y tecnología propia

El punto de inflexión operativo de la compañía se ejecutó en abril de 2026, fecha en la que Dogin relanzó su plataforma con una arquitectura digital rediseñada completamente desde cero. El proceso estuvo liderado por el ingeniero en Inteligencia Artificial Martín García, quien se incorporó al proyecto en calidad de cofundador y CTO a tiempo completo.

Ampliar

“El cambio más importante no fue técnico, fue conceptual: pusimos al dueño en el centro. Que sea él quien publique y los Doggers quienes postulen cambia completamente la dinámica — el cuidador llega motivado, no asignado. Eso se nota en la calidad del servicio y en las reseñas”, detalló el CTO Martín García respecto a la reingeniería.

El nuevo desarrollo de software no solo modificó la interacción comercial, sino que incorporó herramientas de seguridad avanzadas. Entre sus funciones principales destacan un sistema de chat interno con envío de fotografías, seguimiento por GPS en tiempo real para monitorear las rutas de los paseos, perfiles digitales de salud y temperamento del animal, tarjetas de identificación QR y un botón de alertas comunitarias automatizadas en caso de perros extraviados. La plataforma también incluye cobertura de emergencia veterinaria básica, un marketplace de productos y secciones dedicadas a eventos y adopción animal.