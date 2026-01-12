Pasaron de ahorrar 100 euros al mes a jubilarse en cinco años: así logró una pareja tener un patrimonio millonario

Ahorrar una cifra modesta y alcanzar la jubilación anticipada en pocos años parece imposible, pero una pareja británica demostró que el punto de partida no siempre define el resultado final.

Katie Donegan y su esposo Alan comenzaron en 2014 ahorrando cerca de £100 mensuales, unos $120 mil pesos chilenos, y cinco años después lograron construir un patrimonio cercano a £1 millón, equivalente a más de $1.200 millones.

La historia, recogida por Daily Mail, se volvió viral porque rompe con la idea de que solo los altos ingresos permiten jubilarse temprano. Sin embargo, el propio relato aclara que el ahorro inicial fue solo el comienzo de una estrategia financiera mucho más amplia.

El cambio se produjo cuando la pareja decidió adoptar un estilo de vida de ahorro extremo, reduciendo gastos al mínimo y elevando progresivamente su tasa de ahorro hasta cerca del 60% o 70% de sus ingresos.

No se trató solo de guardar dinero, sino de invertirlo de forma constante, principalmente en fondos y otros instrumentos financieros, aprovechando el interés compuesto y la valorización de los activos.

Ambos mantenían empleos estables y evitaron endeudarse, lo que les permitió reinvertir gran parte de sus ingresos durante varios años. Con el tiempo, el crecimiento de sus inversiones superó con creces lo que habrían logrado solo acumulando dinero en una cuenta bancaria.

Especialistas en educación financiera coinciden en que el caso no implica que ahorrar $120 mil mensuales baste para jubilarse en cinco años. La clave estuvo en aumentar el ahorro con el tiempo, asumir riesgos controlados y mantener disciplina financiera, además de beneficiarse de un contexto favorable en los mercados.

La historia de esta pareja se ha transformado en un ejemplo del movimiento conocido como Financial Independence, Retire Early (FIRE), que promueve vivir con menos para ganar libertad financiera antes de la edad tradicional de jubilación.