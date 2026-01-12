MOP busca trabajadores y ofrece sueldos de hasta $3.6 millones: cuáles son los empleos y cómo postular

En distintos momentos del año, instituciones, empresas u organismos buscan trabajadores para que completen las vacantes que tienen disponibles.

Tal es el caso del Ministerio de Obras Públicas (MOP), quienes actualmente se encuentran ofreciendo trabajo en distintas regiones de Chile.

Las ofertas son en distintas áreas y las remuneraciones podrían llegar a superar los $3.6 millones, dependiendo del rubro.

Estas son las ofertas laborales y así se postula

La mayoría de los empleos se encuentran disponibles hasta el próximo 16 de enero para postular. A continuación el listado de trabajos:

Conductor(a) de vehículo liviano terreno (Chañaral, región de Atacama): $849.708 de sueldo bruto.

Jefatura de Unidad Provincial de Conservación por Administración - Ingeniería (Illapel, región de Coquimbo): $2.145.031 de renta bruta.

Inspector(a) fiscal de obras (La Serena, región de Coquimbo): $2.145.031 de renta bruta.

Analista regional - Dirección Regional de Aeropuertos Maule, Ñuble y Biobío (Talcahuano, región del Biobío): $2.037.848 de renta bruta.

Encargado(a) de Proyectos de Ingeniería para el Departamento de Ingeniería (Santiago, región Metropolitana): $3.605.702 de renta bruta.

Inspector(a) Fiscal con especialidad en Patrimonio Arquitectónico (Rancagua, región de O’Higgins): $2.903.820 de renta bruta.

Ingeniero(a) de Proyecto (Peñaflor, región Metropolitana): $2.073.880 de renta bruta.

Asistente Administrativo(a) (Chillán, región de Ñuble): $1.030.512 de renta bruta.

Asistente Administrativo(a) (Arica, región de Arica y Parinacota): $1.264.099 de renta bruta.

Aquellas personas interesadas en postular a una de las ofertas laborales, deben ingresar al sitio web de Empleos Públicos (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, deben ingresar a “Convocatorias” y luego presionar “Ministerio de Obras Públicas”.

Allí, los interesados que cumplan con los requerimientos pueden postular seleccionando la oferta laboral de interés, luego hacer click en “Ver Bases” y, por último, continuar con los pasos que se indican en el sitio web.