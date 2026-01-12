;

VIDEO. Influencer francesa se vuelve viral: revela las razones de por qué vivir en Chile es mejor que en Francia

La creadora de contenido @itscosi sorprendió al comparar la vida en Santiago con París y su video generó orgullo en redes.

La creadora de contenido francesa Cosima, conocida en TikTok como @itscosi, volvió a viralizarse en redes sociales tras publicar un video donde enumera ocho razones por las que, a su juicio, Chile supera a Francia.

Con más de 17 mil seguidores y una comunidad activa interesada en cultura latinoamericana, la influencer se declara abiertamente “enamorada de Chile” y no duda en explicar por qué su experiencia en el país ha sido mejor que en Europa.

El primer punto que destaca es el supermercado Jumbo, al que define como moderno, limpio y con una oferta “impresionante”, especialmente en productos veganos y libres de lactosa, algo que, según afirma, resulta mucho más limitado y caro en Francia.

La segunda razón es el carrete: para Cosima, la vida nocturna chilena es más diversa y relajada, sin los estrictos códigos estéticos que dice enfrentar en París.

La palta chilena ocupa el tercer lugar y se roba buena parte del entusiasmo del video. “Es de otro nivel”, asegura, incluso comparándola con países productores como México. A esto suma las vistas de Santiago, en particular la cordillera nevada, que califica como uno de los paisajes más hermosos que ha visto en su vida.

Otro factor clave es la calidez de las personas. La influencer relata que en Chile se sintió rápidamente integrada y bien recibida. También destaca el diseño y las marcas chilenas, señalando que suele recibir elogios en Francia cuando usa ropa de origen nacional.

El clima de Santiago es la séptima razón: aunque reconoce el invierno chileno, afirma que es mucho más llevadero que el clima parisino. Finalmente, cierra con el slang chileno, que describe como creativo, divertido y único, al punto de mencionar libros dedicados a traducir el “chilensis” para extranjeros.

El video generó cientos de comentarios, muchos celebrando sus palabras y reforzando el orgullo local, mientras otros sumaron nuevas razones por las que Chile, según ellos, también “le gana” a Europa.

@itscosi

Allí trabajando para cuando pida mi nacionalidad chilena 😂🫶 Maquillaje : @NABLA Cosmetics Top : @Oceira.cl #chile #extranjeraenchile #chilenizada #elmejorpaisdechile #jumbochile

♬ SI NO ES CONTIGO - Cris Mj

