Harold Mayne-Nicholls mantiene millonaria deuda luego de su fallida candidatura presidencial: “No he pensado qué haré”

Harold Mayne-Nicholls fue una de las cartas sorpresivas en las pasadas elecciones presidenciales 2025 en Chile a pesar de no obtener los resultados obtenidos.

En su primera aventura política a gran escala no pudo obtener grandes números y lo pero es que las cuentas no solo son negativas en balances políticos.

El expresidente de la ANFP también sufre un remezón importante en materia financiera y se encuentra enfrentando las consecuencias de esta excursión en un territorio diferente al que se lanzó sin escalas.

Y es que Mayne-Nicholls mantiene una deuda de casi $300 millones de pesos ante el BancoEstado luego de solicitar un préstamos superior a los $550 millones para cubrir los costos de la campaña.

Respecto a su rendimiento en las urnas, hay que recordar que obtuvo poco más de 160 mil votos, equivalentes al 1,26% del total. Esto le genera unos $250 millones en devolución por parte del Servicio Electoral de Chile (Servel).

De todas formas, el periodista reconoció en conversación con LUN que se encuentra en periodo de descanso: “Estoy en pausa desde el 16 de noviembre. Ese día decidí que durante el verano no voy a hacer nada más que descansar y hacer lo que me gusta. No he pensando qué haré laboralmente”.

Ante la abultada deuda por el mecanismos de financiamiento electoral el excandidato independiente reconoció que “son los costos de esta aventura electoral“ y que se le brindó apoyo según las especulaciones en torno a los resultados.

“El sistema de préstamo, en este caso del BancoEstado, se da en la medida de las expectativas que tiene la institución sobre las diferentes candidaturas. Obviamente a mí me prestaron menos que a Evelyn Matthei, pero es lógico porque ella tiene gran respaldo de una estructura. En mi caso no es así, por lo que debo solucionar este tema”, aseguró.

De todas formas, Harold se mantiene optimista sobre las tratativas: “He tenido conversaciones con el BancoEstado (...) he visto buena disposición en cuanto a la manera de saldar esa duda. En síntesis, sólo necesito que me den plazo y pagaré toda la deuda que generó mi candidatura”.