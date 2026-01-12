;

FOTOS. Este es el desconocido pulmón verde de Santiago: gratis, con museos e ideal para fotos “Aesthetic”

El recinto tiene en su interior la casa de un histórico presidente de Chile.

Durante esta temporada de verano 2026, muchas personas aprovechan su tiempo libre para realizar un sinfín de panoramas.

En el caso de las personas que habitan en el bullicio de la ciudad, siempre es una buena opción realizar actividades al aire libre.

En ese sentido, en la región Metropolitana hay un parque que cuenta con 2 museos, incluye la casa de un histórico presidente de Chile y su entrada es gratis.

“Es uno de los patrimonios mejores conservados en todo Santiago”

Se trata del Parque Santa Rosa de Apoquindo, ubicado en Av. Cristóbal Colón 8914, en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

El lugar está rodeado de naturaleza, árboles y diversos espacios disponibles para recorrer.

Una de las principales particularidades que tiene el recinto, es que en su interior está la casa de verano del primer presidente de Chile, Manuel Blanco Encalada.

Dicho inmueble fue construido a principios del siglo XIX. Posteriormente, perteneció a José Eugenio Guzmán Irarrázabal, quien le dio su actual nombre en honor a su señora.

Además, hay dos museos, uno dedicado al arte chileno y otro más orientado al arte tradicional. La cuenta de Instagram @diegoydron, visitó el lugar y sostuvo que “caminar por aquí, es caminar por uno de los patrimonios mejores conservados en todo Santiago”.

Cabe señalar, que el acceso al parque es completamente gratuito y está abierto de martes a domingo.

ADN
ADN
ADN
ADN
ADN

