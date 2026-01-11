;

Registran incendio en las cercanías del aeropuerto de Pudahuel: arrasó con empresa de pallets

El recinto afectado presenta pérdida total de su estructura y materiales almacenados.

Javier Méndez

Una emergencia de grandes proporciones se desarrolló desde las primeras horas de este domingo 11 de enero, movilizando a múltiples cuerpos de Bomberos hacia la zona industrial de la comuna de Pudahuel.

Un incendio se concentró en un recinto de acopio de materiales altamente combustibles, específicamente una empresa de pallets.

El punto crítico se ubicaó en las cercanías de las calles Alejandro Drip y Narciso Ortega, un área estratégica debido a su proximidad con recintos logísticos y cercana al aeropuerto de Santiago.

Al menos veinte carros con personal de Bomberos se trasladaron al recinto para contener el avance de las llamas.

El personal logró contener el fuego y evitar su propagación.

Durante el combate, un voluntario resultó herido y fue trasladado a un recinto asistencial.

Por el momento, se desconoce el origen del siniestro.

