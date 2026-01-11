Homicidio en pleno Santiago Centro: hombre es hallado muerto con un disparo en la cabeza

Santiago

El procedimiento se originó cerca de las 00:40 horas, luego de que Carabineros de Chile recibiera un aviso radial alertando sobre una persona tendida en la calle Puente, entre San Pablo y General Mackenna. Al llegar al lugar, el personal policial confirmó que se trataba de un hombre adulto que ya no presentaba signos vitales.

Según informó el capitán Jorge Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, la víctima presentaba un impacto balístico en el cráneo, con orificio de entrada y salida. En el sitio del suceso, los equipos especializados recuperaron una vaina calibre 9 milímetros como evidencia balística.

Hasta el momento, el fallecido se mantiene en calidad de NN, ya que no portaba documentación y no existen antecedentes sobre su identidad. De manera preliminar, tampoco se registran testigos presenciales del ataque, por lo que la dinámica del homicidio continúa siendo investigada.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía ECOH, que concentra sus esfuerzos en el levantamiento y análisis de cámaras de seguridad del sector para esclarecer los hechos y dar con los responsables.