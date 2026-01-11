;

Mauricio Isla aparece en la órbita de Independiente: esto dijo el presidente del “Rojo” sobre el chileno

Luego de que Colo Colo no le renovara contrato, el “Huaso” aparece como opción para regresar a Avellaneda.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Luego de no ser renovado en Colo Colo, Mauricio Isla sigue entrenando por su cuenta mientras busca equipo. En los últimos días, comenzó a rumorearse un posible regreso a Independiente.

El “Huaso”, que ya jugó en el “Rojo” antes de llegar al “Cacique”, dejó un buen recuerdo en Avellaneda, por lo que era visto como una opción de experiencia para reemplazar a Federico Vera, quien partió a Huracán.

Finalmente, estas dudas se despejaron, ya que fue el propio Néstor Grindetti, presidente del club argentino, quien desmintió cualquier acercamiento por el lateral derecho chileno. “No, hasta ahora no hay nada”, señaló el dirigente al medio partidario Muy Independiente.

Además, otro de los temas que marcaba el mercado del “Rey de Copas” era la posible salida de Felipe Loyola al Santos de Brasil, opción que también fue descartada por el mandamás del club.

El Santos no avanzó, nosotros pedimos las garantías correspondientes y no llegó nada”, aseguró Grindetti, quien viajó a Uruguay para acompañar a Independiente durante su pretemporada.

ADN Radio
