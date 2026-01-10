Alerta en Pudahuel: incendio forestal consume 15 hectáreas y obliga a evacuar viviendas cercanas al Aeropuerto

Una intensa emergencia forestal se desató durante la tarde de este sábado en la comuna de Pudahuel, específicamente en el sector de El Noviciado, generando preocupación en la zona poniente de la capital debido a la proximidad de las llamas con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. El fuego, que obligó a declarar la segunda alarma de incendio, ha consumido preliminarmente unas 15 hectáreas de pastizales y matorrales.

La magnitud del humo, visible desde distintos puntos de Santiago, motivó la evacuación preventiva de algunas familias residentes en las inmediaciones del foco para evitar intoxicaciones o riesgos mayores. Pese a la agresividad inicial de las llamas, los equipos de emergencia confirmaron que no se registran personas lesionadas y que la situación ha ido evolucionando favorablemente hacia la contención.

Estrategia de desvío

De acuerdo a la información proporcionada por EMOL, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jadhi Henríquez, explicó que el despliegue de aproximadamente 15 unidades de distintos cuerpos (incluyendo Conchalí, Peñaflor, Quilicura y Ñuñoa) fue clave para controlar la amenaza.

“Logramos reducir los riesgos a las viviendas y proteger las estructuras", detalló la autoridad bomberil al medio citado. Henríquez destacó el trabajo técnico realizado en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), quienes lograron “desviar la proyección para que el incendio se vaya a un sector de menor riesgo para después lograr la extinción por eliminación de combustible”. Hacia las 19:40 horas, la peligrosidad del evento había disminuido, manteniéndose seis máquinas en labores de liquidación.

Bomberos Quinta Normal y brigadas de Conaf trabajaron esta tarde en una 2da alarma de incendio forestal en Camino El Noviciado y Camino La Cantera en Pudahuel por fuego en pastizales y matorrales, al momento situación controlada @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/cQdgbnIJpV — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) January 11, 2026

El incendio de Pudahuel nos tiene modo Silent Hill en Buenaventura.



Que terrible. pic.twitter.com/9STxdsQQVH — ¶£dπø (@Cuya154) January 10, 2026

Operación aérea asegurada

Respecto a la operatividad del principal terminal aéreo del país, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la concesionaria Nuevo Pudahuel llevaron tranquilidad a los pasajeros. Aunque el humo alcanzó el recinto, las operaciones de vuelo se mantienen con normalidad.

El comandante Henríquez precisó que, si bien momentáneamente “dejó de funcionar la pista oriente”, esta ya fue reactivada y se encuentra operativa. “Es muy difícil que llegue al Aeropuerto”, sentenció el oficial, descartando afectaciones a la infraestructura crítica y confirmando que el recinto funciona bajo los parámetros habituales de seguridad.