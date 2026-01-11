VIDEOS. En una lluvia de goles: Barcelona se impone al Real Madrid y se corona campeón de la Supercopa de España
Los “culés” terminaron el partido con 10 futbolistas en el terreno de juego.
Este domingo 11 de enero Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España tras derrotar al Real Madrid en la final.
Los dirigidos por Hansi Flick levantaron el título en el King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita.
Una verdadera lluvia de goles en el superclásico español
La estrella del partido fue sin duda el delantero brasileño Raphinha, quien fue el encargado de abrir el marcador a los 36′ del encuentro con un golazo que se coló en la portería de Courtois.
No obstante, la réplica por parte de los “merengues” no se hizo esperar, ya que a los 45+2′ Vinícius Júnior empató el encuentro.
Inmediatamente después, el polaco Robert Lewandowski anotó un tanto a los 45+5′ para el Barcelona.
Por si fuera poco con el ritmo frenético del encuentro, tras un tiro de esquina el joven Gonzalo García anotó el tanto que empataba las cosas en el 45+7’ del primer tiempo.
Ya en la segunda mitad del compromiso, las acciones estuvieron más a favor de los culés. Tanto así, que al minuto 73′ Raphinha anotó el gol que sentenció el partido, poniendo al Barcelona 3-2 sobre el Real Madrid.
Al final del encuentro, el neerlandés Frenkie de Jong fue expulsado tras una falta en la mitad de la cancha. Sin embargo, pese a jugar con uno menos en los últimos segundos del encuentro, Barcelona se terminó quedando con la Supercopa de España tras derrotar por 3-2 al Real Madrid.
