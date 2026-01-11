;

Cuatro días de tormentas eléctricas: Meteorología emite aviso por fenómeno en tres regiones de Chile

La situación se presentaría hasta la noche del próximo miércoles 14 de enero. Estos son los detalles.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / mishooo

Este fin de semana la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó nuevos avisos por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país.

Las situaciones ocurrirían específicamente en el norte del país, impulsadas por el fenómeno sinóptico conocido como la Alta de Bolivia.

Así, Meteorología precisó que todo esto se extendería hasta por cuatro jornadas.

Tormentas eléctricas en Chile: las regiones afectadas, según Meteorología

Desde la tarde de este domingo 11 de enero, el escenario se presentaría en las siguientes zonas:

  • Región de Arica y Parinacota (Precordillera y cordillera)
  • Región de Tarapacá (Precordillera y cordillera)
  • Región de Antofagasta (Solo en cordillera)

El organismo meteorológico precisó que las tormentas se presentarán de manera alternada, manifestándose en distintos momentos entre el domingo y la noche del miércoles 14 de enero.

El detalle completo se puede encontrar en la siguiente imagen:

ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

