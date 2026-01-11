;

Continúa búsqueda de joven de 28 años desaparecido en sector rural de El Carmen

La hermana del joven reveló que José Ignacio Rodríguez pertenece al espectro autista, no se comunica de manera verbal ni gestual y siempre porta un muñeco de Ronald McDonald.

Verónica Villalobos

Continúa búsqueda de joven de 28 años desaparecido en sector rural de El Carmen

Santiago

Momentos de profunda angustia vive una familia proveniente de Cerrillos por la desaparición de José Ignacio Rodríguez Pulgar, joven de 28 años que se extravió tras salir a caminar en un sector rural de la comuna de El Carmen, en la región de Ñuble.

Según los antecedentes del caso, el rastro del joven se perdió el jueves pasado, por lo que ya suma cuatro días desaparecido. Su hermana, Natasha Pulgar, señaló que José Ignacio se encuentra dentro del espectro autista y que una de sus principales características es su gusto por las caminatas extensas, lo que explicaría su salida sin acompañamiento.

La familia manifestó además una preocupación adicional: el joven es insulinodependiente y lleva varios días sin recibir su tratamiento para la diabetes, situación que incrementa el riesgo para su salud. A esto se suma, según indicaron, la falta de contacto directo por parte de la Fiscalía durante los días que ha durado la búsqueda.

Revisa también

ADN

Natasha Pulgar detalló que su hermano no se comunica de manera verbal ni gestual y que siempre porta un muñeco de Ronald McDonald, el cual cumple un rol clave en su autorregulación emocional, por lo que pidió expresamente que no le sea retirado en caso de ser encontrado. En tanto, su padre, Edison Rodríguez, informó que al momento de su desaparición vestía una polera verde, short verde y zapatillas negras.

Debido a las altas temperaturas pronosticadas para la zona, la familia solicitó colaboración de vecinos y voluntarios con agua y elementos de hidratación para quienes participan en las labores de búsqueda. Cualquier información o apoyo puede ser canalizado a los teléfonos +56 9 5102 3194 y +56 9 9337 7928.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad