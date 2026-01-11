Continúa búsqueda de joven de 28 años desaparecido en sector rural de El Carmen

Santiago

Momentos de profunda angustia vive una familia proveniente de Cerrillos por la desaparición de José Ignacio Rodríguez Pulgar, joven de 28 años que se extravió tras salir a caminar en un sector rural de la comuna de El Carmen, en la región de Ñuble.

Según los antecedentes del caso, el rastro del joven se perdió el jueves pasado, por lo que ya suma cuatro días desaparecido. Su hermana, Natasha Pulgar, señaló que José Ignacio se encuentra dentro del espectro autista y que una de sus principales características es su gusto por las caminatas extensas, lo que explicaría su salida sin acompañamiento.

La familia manifestó además una preocupación adicional: el joven es insulinodependiente y lleva varios días sin recibir su tratamiento para la diabetes, situación que incrementa el riesgo para su salud. A esto se suma, según indicaron, la falta de contacto directo por parte de la Fiscalía durante los días que ha durado la búsqueda.

Natasha Pulgar detalló que su hermano no se comunica de manera verbal ni gestual y que siempre porta un muñeco de Ronald McDonald, el cual cumple un rol clave en su autorregulación emocional, por lo que pidió expresamente que no le sea retirado en caso de ser encontrado. En tanto, su padre, Edison Rodríguez, informó que al momento de su desaparición vestía una polera verde, short verde y zapatillas negras.

Debido a las altas temperaturas pronosticadas para la zona, la familia solicitó colaboración de vecinos y voluntarios con agua y elementos de hidratación para quienes participan en las labores de búsqueda. Cualquier información o apoyo puede ser canalizado a los teléfonos +56 9 5102 3194 y +56 9 9337 7928.