Tras más de 48 horas sin resultados, continúa la intensa búsqueda de José Ignacio Rodríguez Pulgar, joven de 28 años que desapareció la tarde del jueves 8 de enero en el sector de Mata Redonda, comuna de Chillán Viejo, donde se encontraba de vacaciones junto a su familia.

El hombre se encuentra dentro del espectro autista, es no verbal y presenta un alto nivel de dependencia, por lo que requiere cuidados permanentes.

Además, es insulinodependiente y padece diabetes e hipertensión, condiciones que agravan la preocupación de su entorno debido a que se mantiene sin su medicación desde hace varios días.

Su hermana, Natasha Rodríguez, explicó a 24 Horas que la familia es oriunda de Santiago y que su madre viajó con él a la zona el lunes previo a la desaparición.

“Mi hermano requiere cuidados constantes y mi mamá es su cuidadora principal. Nos preocupa que haya sufrido una descompensación por su condición o por la falta de medicamentos”, señaló.

Las labores de búsqueda se concentran principalmente en el sector rural donde fue visto por última vez y cuentan con el apoyo de Carabineros y del municipio de Chillán Viejo, que ha facilitado el uso de drones para rastreos aéreos. Sin embargo, la familia hizo un llamado urgente a voluntarios y a recibir apoyo logístico para poder ampliar el operativo, indicó el citado medio.

Al momento de su desaparición, José Ignacio vestía polera y short de color verde, mide 1,70 metros y pesa aproximadamente 70 kilos. Existe la posibilidad de que lleve consigo un **muñeco**, por lo que su familia solicita no quitárselo en caso de encontrarlo, ya que cumple una función de contención emocional.

Cualquier antecedente sobre su paradero puede ser comunicado a los teléfonos +56 9 5102 3194 o +56 9 9337 7928.