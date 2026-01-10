;

VIDEO. Angustia en Chillán Viejo: joven con autismo lleva más de 48 horas desaparecido

La desaparición ocurrió en el sector de Mata Redonda y su familia llama a voluntarios para apoyar el operativo.

Nelson Quiroz

Tras más de 48 horas sin resultados, continúa la intensa búsqueda de José Ignacio Rodríguez Pulgar, joven de 28 años que desapareció la tarde del jueves 8 de enero en el sector de Mata Redonda, comuna de Chillán Viejo, donde se encontraba de vacaciones junto a su familia.

El hombre se encuentra dentro del espectro autista, es no verbal y presenta un alto nivel de dependencia, por lo que requiere cuidados permanentes.

Además, es insulinodependiente y padece diabetes e hipertensión, condiciones que agravan la preocupación de su entorno debido a que se mantiene sin su medicación desde hace varios días.

Su hermana, Natasha Rodríguez, explicó a 24 Horas que la familia es oriunda de Santiago y que su madre viajó con él a la zona el lunes previo a la desaparición.

“Mi hermano requiere cuidados constantes y mi mamá es su cuidadora principal. Nos preocupa que haya sufrido una descompensación por su condición o por la falta de medicamentos”, señaló.

Las labores de búsqueda se concentran principalmente en el sector rural donde fue visto por última vez y cuentan con el apoyo de Carabineros y del municipio de Chillán Viejo, que ha facilitado el uso de drones para rastreos aéreos. Sin embargo, la familia hizo un llamado urgente a voluntarios y a recibir apoyo logístico para poder ampliar el operativo, indicó el citado medio.

Al momento de su desaparición, José Ignacio vestía polera y short de color verde, mide 1,70 metros y pesa aproximadamente 70 kilos. Existe la posibilidad de que lleve consigo un **muñeco**, por lo que su familia solicita no quitárselo en caso de encontrarlo, ya que cumple una función de contención emocional.

Cualquier antecedente sobre su paradero puede ser comunicado a los teléfonos +56 9 5102 3194 o +56 9 9337 7928.

