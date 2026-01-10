Tras casi 20 años de inactividad Corfuch volvió a reunirse: “Volvimos a tener poder de decisión sobre la corporación”

En horas de la mañana de este sábado 10 de enero, tras casi 20 años de inactividad, La Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (Corfuch) volvió a reunirse.

Cabe recordar, que la Corfuch es la entidad histórica que dio origen al fútbol profesional de la Universidad de Chile y se fundó en 1934 con el propósito de administrar la rama profesional del club y representar institucionalmente a sus socios.

Ahora, en el marco de los duros cuestionamientos a la gestión de Michael Clark en Azul Azul, con algunos directores pidiéndole su renuncia a la presidencia de la U de Chile, parte de los fanáticos del club buscan vías alternativas.

“Vamos a la larga poder decidir qué vamos a hacer con la U”

En el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas, se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de Socios para reactivar el funcionamiento de la entidad tras casi dos décadas de inactividad.

Ignacio Iribarren, socio y vocero de la Corfuch, en la instancia manifestó que "los socios y las socias volvimos a tener poder de decisión sobre la corporación y vamos a la larga poder decidir qué vamos a hacer con la U, que es nuestra, no es de Azul a Azul“.

“Nosotros estamos cimentando las bases para lo que viene. Y lo que viene, lo importante, es que lo van a decidir los socios. Hay socios que quieren esperar por fuera hasta que termine la concesión, hay otros socios que se quieren meter al directorio comprando acciones. Hay muchas alternativas”, agregó.

En la instancia, tras la aprobación del ingreso de nuevos socios, el presidente de la Corfuch, Raúl Farfán, comentó que “hemos tenido una solución armónica, institucional, deportiva, y como son todas las reuniones del segundo piso de la moneda, cuando bajan los participantes y les preguntan cómo toda la reunión fue positiva”.