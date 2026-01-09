;

Grave accidente de tránsito en ruta Hornitos-Mejillones deja cinco personas fallecidas

Según la información disponible hasta ahora, entre las víctimas habría dos menores de edad.

Javiera Rivera

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en las cercanías de Hornitos, en la comuna de Mejillones, luego de una colisión entre un bus y un automóvil, dejando —de manera preliminar— cinco personas fallecidas.

Según la información disponible hasta ahora, entre las víctimas habría dos menores de edad, aunque estos antecedentes aún no han sido confirmados oficialmente por Carabineros.

El hecho ocurrió al norte del cruce La Posada, en el tramo que conecta Hornitos con Mejillones, y movilizó a todas las unidades de emergencia de la comuna, las que trabajan intensamente en el lugar.

Por el momento no hay versiones oficiales ni cuñas, y las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y confirmar la identidad de las víctimas.

