El Oscar de las pizzerías destacó a 7 locales chilenos entre los mejores de Latinoamérica: cuáles son y dónde se ubican / Getty Images

El mundo de la gastronomía chilena vivió una hito histórico, luego de que 7 pizzerías fueran destacadas entre las mejores 50 de Latinoamérica.

El 50 Top Pizza, conocido como el “Oscar de las pizzerías”, entregó su nuevo ranking 2026 de los mejores locales de Latinoamérica que hacen esta clásica preparación.

Desde la guía internacional, especialistas en el rubro analizan cada detalle de las preparaciones para dar su veredicto de cuáles son las mejores pizzas en cada parte del mundo.

En el caso de Latinoamérica, el reconocimiento a mejor pizzería fue otorgado a Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, en Brasil.

¿Cuáles son las 7 pizzerías chilenas destacadas dentro de las mejores 50 de Latinoamérica?

En el segundo lugar a nivel latinoamericano, la guía gastronómica situó a la pizzería Allería, ubicada en Providencia, en la región Metropolitana. En tanto, el podio lo cierra la Pizzardi Artigianale, de Bogotá, en Colombia.

A continuación, todas las pizzerías chilenas que fueron destacadas:

Allería (2° de Latinoamérica): ubicada en Avenida Italia 1350, en Providencia, región Metropolitana.

Rafaella (11° de Latinoamérica): ubicada en Nuestra Señora del Rosario 21, en Las Condes, región Metropolitana.

Brunapoli (13° de Latinoamérica): ubicada en Avenida Nueva Costanera 3961, en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

St Giovanni’s (28° de Latinoamérica): ubicada en Alonso de Córdova 3875, en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

Capri (32° en Latinoamérica): ubicada en Lo Barnechea, en la región Metropolitana.

400 Pizzería (38° en Latinoamérica): ubicada en General Flores 24, en la comuna de Providencia, región Metropolitana.