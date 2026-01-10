;

Diez años sin David Bowie, el camaleón que transformó su final en obra de arte

A una década de su muerte, su legado creativo, su influencia cultural y el gesto final de Blackstar siguen dialogando con el presente y marcando a nuevas generaciones.

British pop singer David Bowie in concert at Earl&#039;s Court, London during his 1978 world tour. (Photo by Evening Standard/Getty Images)

British pop singer David Bowie in concert at Earl's Court, London during his 1978 world tour. (Photo by Evening Standard/Getty Images) / Evening Standard

Este 10 de enero se cumplen diez años de la muerte de David Bowie, ocurrida el 10 de enero de 2016, fecha que marcó el cierre de la trayectoria de uno de los artistas más transformadores y visionarios de la música contemporánea.

Su despedida, tan enigmática y calculada como su propia obra, sigue siendo objeto de análisis por la forma en que vinculó creación artística, identidad y tiempo histórico, consolidándolo como una figura central del siglo XX y comienzos del XXI.

Nacido como David Robert Jones en Brixton, al sur de Londres, Bowie evidenció desde temprana edad una inclinación artística poco común. A los diez años ya cantaba y bailaba, mientras absorbía con interés la música proveniente de Estados Unidos, y a los quince formó su primera banda, dando inicio a un recorrido creativo que se definiría por la exploración constante y la reinvención permanente.

ADN

LONDON - NOVEMBER 1972: Guitarist Mick Ronson, bassist Trevor Bolder, David Bowie and drummer Mick Woodmansey of "Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" pose for a portrait in November 1972 in London, England. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) / Michael Ochs Archives

Camaleón: el arte de lo estético

A lo largo de sus casi cinco décadas de carrera, Bowie no solo dejó una vasta obra musical, sino una serie de personajes y mutaciones estéticas que expandieron los límites de la creatividad: Ziggy Stardust, el Duque Blanco, Aladdin Sane o el Thin White Duke, entre muchos otros, reflejaron una constante reinvención que lo llevó de la vanguardia del rock al soul, del punk a la electrónica, del teatro al performance visual.

Su música, desde Changes y Starman hasta Heroes y Under Pressure, no solo atravesó géneros, sino que se convirtió en banda sonora de generaciones enteras, consolidando himnos que siguen vivos en la cultura global.

ADN

LOS ANGELES - 1973: Musician David Bowie performs onstage during his "Ziggy Stardust" era in 1973 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) / Michael Ochs Archives

Su final, su obra de arte

Pero fue su última obra, Blackstar, la que terminó por definir el cierre de su historia. Lanzado el 8 de enero de 2016, día en que Bowie cumplía 69 años, el álbum salió a la luz apenas dos días antes de su muerte, y desde entonces ha sido interpretado como un acto creativo consciente de despedida.

Grabado mientras Bowie enfrentaba en silencio un cáncer de hígado, Blackstar mezcla jazz, rock experimental y electrónica en un lenguaje profundo y simbólico. Temas como Lazarus, con versos como “Mira hacia arriba, estoy en el cielo” o Blackstar, son interpretados por críticos y fanáticos como un testamento artístico que trasciende la música para convertirse en reflexión sobre la mortalidad, la identidad y el legado creativo.

ADN

Copies of "Blackstar" the latest album by British musician David Bowie are on sale in a branch of HMV in central London on January 11, 2016. British music legend David Bowie has died at the age of 69 after a secret battle with cancer, drawing an outpouring of tributes for one of the most influential and innovative artists of his time. AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS / AFP / JUSTIN TALLIS (Photo credit should read JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images) / JUSTIN TALLIS

El coproducer Tony Visconti describió el álbum como un “regalo de despedida”, una obra intencionada y cuidadosamente elaborada que sirvió como cierre de un ciclo artístico inigualable.

La reacción del mundo fue inmediata y global. Aunque su enfermedad era desconocida para la mayoría, su muerte provocó conmoción y un torrente de homenajes, vigilias y tributos en Europa, Estados Unidos y más allá. Blackstar dominó las listas tras su fallecimiento, y su impacto sigue vigente en el discurso cultural y musical.

Más allá de su música, Bowie redefinió lo que significaba ser un artista total: un creador que actuaba con la misma maestría en el escenario, en el teatro, en la moda y en la identidad visual. Rechazó tradiciones, exploró raíces teatrales, colaboró con figuras tan diversas como Mick Jagger, John Lennon, Tina Turner y Freddie Mercury, y mantuvo siempre un espíritu inquieto y libre, incluso cuando se le ofreció ser caballero de la corona británica, distinción que declinó porque “no era por eso que había trabajado toda su vida”.

ADN

Bob Geldof has a word with Prince Charles, while David Bowie chats with Roger Taylor and Brian May of Queen, during the Live Aid Concert at Wembley Stadium, 13th July 1985. (Photo by Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images) / Dave Hogan

Una década sin Bowie

A diez años de su muerte, la figura de David Bowie continúa siendo objeto de análisis, homenajes y revisiones críticas en distintos ámbitos culturales.

Su obra, marcada por la innovación constante y la capacidad de anticipar tendencias, mantiene vigencia tanto en la música como en el arte contemporáneo, consolidando su lugar como uno de los creadores más influyentes de las últimas décadas.

ADN

LONDON, ENGLAND - JANUARY 12: Fans and wellwishers gather to pay tribute to David Bowie at a mural in South London, on January 12, 2016 in London, England. British music and fashion icon David Bowie died yesterday at the age of 69 following an 18 month battle with cancer. The 'Aladdin Sane' mural has become something of an unofficial focal point for grieving fans as it is situated in his hometown of Brixton. (Photo by Jim Dyson/Getty Images) / Jim Dyson

