Mezclará tiendas, restaurantes y departamentos: el nuevo megaproyecto que llega a la región Metropolitana

Un nuevo megaproyecto inmobiliario se sumará a la región Metropolitana durante este 2026.

Se trata de la apertura de “Polo Apoquindo”, un edificio construido en la Av. Apoquindo con Luis Zegers, en la comuna de Las Condes.

El recinto implicó una inversión de US$220 millones y se posicionará como una opción de oficinas corporativas y también para el comercio público, según informó La Tercera.

Así es Polo Apoquindo

En total, el recinto contempla 100 mil metros cuadrados construidos y 50 mil metros cuadrados de superficie disponible para arrendar, los cuales están distribuidos en dos torres.

De momento, un tercio de las oficinas se encuentran arrendadas, las que albergarán diversos comercios, farmacias, un supermercado Jumbo y un gimnasio Smart Fit.

Además, contará con un Boulevard Gastronómico que ya tiene confirmados diversos operadores que se instalarán allí.

De acuerdo al medio antes citado, el proyecto espera ser inaugurado durante el segundo semestre de este 2026.