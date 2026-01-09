;

Mezclará tiendas, restaurantes y departamentos: el nuevo megaproyecto que llega a la región Metropolitana

El recinto implicó una inversión de US$220 millones y se inaugurará este año.

Sebastián Escares

Mezclará tiendas, restaurantes y departamentos: el nuevo megaproyecto que llega a la región Metropolitana

Un nuevo megaproyecto inmobiliario se sumará a la región Metropolitana durante este 2026.

Se trata de la apertura de “Polo Apoquindo”, un edificio construido en la Av. Apoquindo con Luis Zegers, en la comuna de Las Condes.

Revisa también:

ADN

El recinto implicó una inversión de US$220 millones y se posicionará como una opción de oficinas corporativas y también para el comercio público, según informó La Tercera.

Así es Polo Apoquindo

En total, el recinto contempla 100 mil metros cuadrados construidos y 50 mil metros cuadrados de superficie disponible para arrendar, los cuales están distribuidos en dos torres.

De momento, un tercio de las oficinas se encuentran arrendadas, las que albergarán diversos comercios, farmacias, un supermercado Jumbo y un gimnasio Smart Fit.

Además, contará con un Boulevard Gastronómico que ya tiene confirmados diversos operadores que se instalarán allí.

De acuerdo al medio antes citado, el proyecto espera ser inaugurado durante el segundo semestre de este 2026.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad