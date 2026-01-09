;

Implicó inversión de $4.100 millones, tiene juegos infantiles y deportivos: el nuevo pulmón verde de Santiago

El proyecto contempló una intervención de más de 34 mil metros cuadrados. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Este viernes se dio a conocer la inauguración de un nuevo parque en la región Metropolitana.

Se trata del Parque Claudio Arrau, de Colina, el cual fue inaugurado por el Gobierno de Santiago y el municipio de la comuna.

Según informaron las autoridades, el proyecto implicó una inversión superior a los $4.100 millones, los cuales fueron financiados por el Gobierno de Santiago.

De tal forma, el recinto se transformó en el segundo proyecto de mayor inversión en la cartera comunal del Gobierno de Santiago, solo superado por el Cesfam La Reina.

Así es el nuevo Parque Claudio Arrau de Colina

La intervención consideró más de 34 mil metros cuadrados, los cuales fueron distribuidos en superficies para equipamiento deportivo y recreativo, corredores peatonales, zonas de servicio y un área administrativa.

Además, el espacio cuenta con 803 mobiliarios urbanos, 35 juegos infantiles, 14 juegos deportivos, 233 nuevas luminarias y más de 24 mil especies vegetales.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, sostuvo que "este parque mejora la calidad de vida de varios barrios de Colina y se transforma en una extensión del hogar para muchas familias, con espacios para el deporte, la recreación y el encuentro comunitario".

