Luego de confirmarse el acuerdo entre Colo Colo y Vasco da Gama, tras semanas de negociaciones, este viernes Alan Saldivia salió de Chile rumbo a Brasil para sumarse a su nuevo desafío.

El defensor uruguayo de 23 años atendió a la prensa en el aeropuerto de Santiago antes de tomar su vuelo con destino a Río de Janeiro, donde expresó su gratitud con el cuadro albo por permitirle debutar y desarrollar su carrera.

“Me voy a una oportunidad grande, en el fútbol brasileño. Cumplí un ciclo en Colo Colo, creo que en lo personal me fue bien, crecí y aprendí mucho. Contento porque el equipo me dio la oportunidad”, comenzó diciendo el central.

“Colo Colo es mi casa; aquí aprendí y crecí. Vine siendo muy chico, con 17 años. Si en algún momento toca volver, feliz. Lo deparará el futuro”, continuó, sin cerrar la puerta a un posible regreso al “Cacique” más adelante.

También tuvo palabras para la temporada anterior, en la que vivieron un pésimo año como equipo. “El 2025 fue doloroso para todos, no fue el año que esperábamos, más aún en el Centenario. Uno piensa rendir mucho más; en lo personal y grupal no se dieron las cosas, pero es parte del proceso. Te tienes que hacer fuerte y son enseñanzas de la vida”, señaló.

Al ser consultado por cómo quedaron las relaciones con la dirigencia de Blanco y Negro, Saldivia sentenció: “Todo bien, creo que me fui bien. Hablamos todo con Aníbal (Mosa), hubo acuerdos entre ambas partes. Claramente siempre pasan algunos detalles, pero tranquilo y feliz de que se haya podido dar”.