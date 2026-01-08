El éxito de una de las series más comentadas del momento no solo ha generado conversación en redes sociales, sino que también ha abierto un espacio inesperado de identificación y confidencias.

Es que el impacto de Heated Rivalry ha trascendido la pantalla, tocando fibras sensibles en ámbitos donde el silencio sigue siendo una regla no escrita.

En medio del fenómeno global que rodea a la producción, uno de sus protagonistas sorprendió al revelar que la historia ha resonado profundamente en personas que viven realidades similares a las que muestra la ficción, especialmente en entornos tradicionalmente cerrados y conservadores.

Fue el propio Hudson Williams, actor que da vida al hockeísta Shane Hollander, quien contó esta semana que desde el estreno de la serie ha comenzado a recibir mensajes privados de deportistas profesionales que aún no han hecho pública su orientación sexual.

La confesión la realizó durante su participación en Andy Cohen Live, donde explicó que muchos de estos contactos se producen de manera anónima.

Según relató, los mensajes provienen de atletas de alto rendimiento de disciplinas como hockey, fútbol (americano) y básquetbol, quienes se identifican con la historia central de la serie: una relación amorosa secreta entre dos estrellas del hockey profesional.

“Me escriben diciéndome que siguen jugando profesionalmente y que todavía están en el clóset”, señaló el actor.

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 07: Hudson Williams visits SiriusXM Studios on January 07, 2026 in New York City. (Photo by Jason Mendez/Getty Images) / Jason Mendez Ampliar

Williams explicó que algunos de estos mensajes llegan a través de la escritora Rachel Reid, autora de la novela en la que se basa la serie, mientras que otros le escriben directamente por Instagram.

“Es ahí cuando te das cuenta de que esto no es solo un show entretenido y celebratorio, sino algo que golpea directo en un nervio muy real”, afirmó.

La revelación cobra especial relevancia en un contexto donde, según datos de Out Sports, no existe hasta ahora ningún jugador abiertamente gay en la historia de la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos y donde en las principales ligas profesionales masculinas de USA no hay deportistas activos que hayan salido públicamente del clóset.

Heated Rivalry, que ya fue renovada para una segunda temporada y que llegará próximamente a Latinoamérica a través de HBO Max (febrero), se ha consolidado como un fenómeno cultural. .