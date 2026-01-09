;

La espera terminó: fanáticos ya hacen largas filas en el Estadio Nacional para el primer concierto de Bad Bunny

El cantante puertorriqueño inicia este viernes una seguidilla de tres presentaciones en Chile, en el marco de su gira “Debí tirar más fotos”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

La cuenta regresiva ya comenzó y el ambiente en el Estadio Nacional es de auténtica fiesta. A horas del primero de los tres conciertos de Bad Bunny en Chile, los fanáticos ya se encuentran realizando extensas filas en las afueras del recinto.

Desde temprano, seguidores del puertorriqueño llegaron con pancartas y outfits inspirados en la estética de su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Bad Bunny aterriza en Santiago con su gira “Debí tirar más fotos”, con tres fechas consecutivas programadas para este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero.

La energía previa no es casual. El regreso del artista a suelo nacional ha generado altas expectativas entre sus fanáticos, quienes esperan disfrutar de la magnitud del montaje y del repertorio.

