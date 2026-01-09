Gobierno inicia pago de dos nuevos beneficios del Seguro Social: ¿Quiénes los obtienen y cuáles son los montos? / Nadia Perez

Este viernes se dio inicio a los pagos de dos nuevos beneficios del Seguro Social, parte de la Reforma Previsional en Chile.

Todo se trata del Bono por Años Cotizados y la Compensación por Expectativa de Vida para Mujeres, apoyos que se entregan de manera automática. Más de 1 millón 300 mil pensionados y pensionadas son parte del proceso.

La autoridad explicó que no es necesario postular ni realizar trámites extra, y el incremento aparecerá en la colilla de pago bajo el ítem “Seguro Social”.

El Beneficio por Años Cotizados entrega 0,1 UF adicionales por cada 12 meses cotizados, con un tope de 25 años, lo que se traduce en un aumento mensual de casi $100.000 para quienes cumplan con el requisito.

En tanto, la compensación para mujeres establece un piso mínimo de 0,25 UF ($9.900 aproximadamente), beneficiando a más de 730.000 personas.

Si bien se dio el vamos esta semana, el grueso de pagos se concentrará entre el jueves 15 y martes 20 de enero. Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) proyectaron que el 19 se concretarán más 849 mil pagos.

Para consultar con RUT si corresponden los beneficios, se debe ingresar al sitio web de Chile Atiende, sección de Reforma (o directamente pinchando aquí). Se debe escribir el número de identificación, fecha de nacimiento y hacer clic en “Consultar”.

“El Seguro Social trae un beneficio que es un cambio radical en la calidad de vida: las personas que dejaron de percibir ingresos porque se les acabaron sus recursos en las AFP ahora vuelven a tener una pensión de forma automática. Esto no es un bono por una sola vez; es un derecho permanente, todos los meses y de por vida”, dijo Claudio Reyes, Subsecretario de Previsión Social.

El rol del empleador: El 7% adicional

Este beneficio se financia a través de la nueva cotización a cargo del empleador. Durante el 2025 comenzó con un 1%, y en agosto de 2026 subirá al 2%, hasta completar un total del 7% anual. Este mecanismo permite que el Seguro Social sea autosustentable sin afectar los ahorros individuales de los trabajadores.