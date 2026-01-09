;

VIDEOS. Incendio forestal sin tregua en la Patagonia argentina: llamas consumen más de 2 mil hectáreas y generan masiva evacuación

Vialidad autorizó el tránsito con máxima precaución en una de las zonas más golpeadas por el fuego, que mantiene a la Comarca Andina en alerta roja.

La emergencia por los incendios forestales en la Patagonia argentina mantiene en vilo a la región de Chubut, donde este jueves se rehabilitó parcialmente la circulación en la Ruta Nacional 40 entre Epuyén y El Hoyo, luego de varias horas de corte por el avance del fuego y la densa nube de humo.

Desde Vialidad Nacional advirtieron que el tránsito se permite solo bajo máxima precaución, debido a la escasa visibilidad y a los trabajos permanentes de brigadistas y equipos de emergencia sobre la calzada.

El incendio, que ya arrasó miles de hectáreas de bosque nativo y plantaciones, obligó a evacuar a más de 3.000 personas, entre residentes y turistas, en distintos puntos de la Comarca Andina.

El foco más complejo se concentra en los alrededores de El Hoyo y Epuyén, donde las llamas cruzaron sectores cercanos a la ruta y avanzaron hacia zonas boscosas de difícil acceso.

En medio de la investigación por el origen del siniestro, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, confirmó que existen indicios de intencionalidad en al menos uno de los focos. No obstante, descartó la participación de grupos radicalizados y explicó que se siguen diversas líneas investigativas, en un contexto donde resulta complejo identificar responsables por la falta de testigos y registros en áreas aisladas.

El operativo de combate al fuego involucra a bomberos, brigadistas forestales, personal de Parques Nacionales, Gendarmería y fuerzas policiales, además de recursos aéreos, entre ellos aviones hidrantes de gran capacidad y helicópteros. Las autoridades reconocen que la tarea se ve dificultada por la sequía prolongada, la ausencia de lluvias significativas desde la primavera y la presencia de especies altamente inflamables, como el pino.

Mientras tanto, toda la región se mantiene en alerta permanente, ante el riesgo de nuevos focos y el impacto que podrían tener las tormentas eléctricas pronosticadas, que si bien podrían ayudar a bajar la temperatura, también podrían generar nuevos incendios.

