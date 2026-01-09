Foro Penal advierte: liberaciones en Venezuela son solo el 1% frente al total de presos políticos

Security forces arrive at the El Helicoide -a facility and prison owned by the Venezuelan government and used for both regular and political prisoners of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN)- in Caracas on January 8, 2026. Venezuelan authorities are releasing a "large number" of prisoners, some of them foreigners, five days after US forces ousted authoritarian leader Nicolas Maduro, parliament speaker Jorge Rodriguez said on January 8. (Photo by Ronaldo SCHEMIDT / AFP via Getty Images) / RONALDO SCHEMIDT

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó este viernes la liberación de una nueva persona privada de libertad en Venezuela, elevando a nueve el número de presos políticos excarcelados desde el jueves.

Según el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, la persona liberada fue identificada como Aracelis Del Carmen Balza Ramírez, quien se encontraba recluida en el centro de detención El Helicoide, en Caracas.

Desde Foro Penal advirtieron que, pese a estas liberaciones, la cifra sigue siendo marginal en relación con el total de personas detenidas por motivos políticos en el país.

De acuerdo con el registro actualizado de la organización, actualmente existen 814 presos políticos en Venezuela, por lo que las excarcelaciones representan apenas cerca del 1 % del total.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, subrayó la desproporción entre el número de liberados y la magnitud del problema, recalcando que la mayoría de las personas detenidas por razones políticas continúa privada de libertad.

Por su parte, la ONG mantiene un seguimiento permanente de estos casos y ha insistido en la necesidad de avances sustantivos en materia de derechos humanos y debido proceso para quienes permanecen encarcelados.