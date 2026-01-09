Conflicto en minera Mantoverde al rojo: sindicato extiende huelga y Capstone Copper recurre a la justicia

El conflicto laboral en la mina Mantoverde, propiedad de la canadiense Capstone Copper, está lejos de solucionarse y ha entrado en una fase de alta tensión. Los trabajadores agrupados en el Sindicato N.° 2, quienes iniciaron una huelga legal el pasado 2 de enero, decidieron mantener la paralización tras rechazar contundentemente la última oferta de la compañía, en un proceso marcado por acusaciones cruzadas de violencia y disputas sobre el nivel real de operación del yacimiento.

La votación, descrita como “secreta y masiva”, contó con la participación del 93% de los socios, quienes desestimaron la propuesta económica de la empresa. Según los trabajadores, la minera insiste en no resolver puntos que consideran mínimos en comparación con el alto costo que significa mantener la faena detenida, lo que ha empantanado el proceso de negociación colectiva.

Guerra de cifras y operaciones

A través de un comunicado oficial, la directiva del sindicato acusó a la administración de maquillar la realidad para calmar a los mercados. “Los desmentidos de la empresa en cuanto a que la mina no estaría prácticamente paralizada, se han hecho solo para dar tranquilidad a sus accionistas“, afirmaron los dirigentes.

Según los datos entregados por la organización sindical, el 92% de los operarios de equipos mina se encuentran adheridos a la huelga, lo que habría provocado un impacto crítico en la producción. “Ayer operaron 5 camiones en el turno día moviendo material de stock, de un total de 52 camiones de extracción. Ninguna pala operó“, detallaron, asegurando además que durante el turno de noche la operación estuvo “completamente detenida”, publica La Tercera.

Bloqueos y Recursos de Protección

Por la vereda opuesta, el escenario se describe como hostil. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que, pese a poner sobre la mesa una oferta con “beneficios relevantes y sostenibles”, el diálogo se ha visto interrumpido por una “escalada de hechos de violencia”. Desde la empresa reportan bloqueos de accesos, quema de neumáticos, ocupaciones no autorizadas y amenazas directas tanto a trabajadores propios que no están en huelga como a contratistas.

Ante estos hechos, Capstone Copper recurrió a los tribunales para resguardar la seguridad de las instalaciones y las personas. La justicia acogió a tramitación un recurso de protección con una orden de no innovar, medida legal actualmente vigente que establece reglas claras para impedir desórdenes, aunque desde la firma aclaran que “no han cerrado la puerta al diálogo”, siempre que se retomen las condiciones de legalidad.

Finalmente, respecto a las denuncias sobre un supuesto corte intencional de las comunicaciones en la zona, fuentes de la empresa descartaron cualquier boicot. Aclararon que la falta de señal telefónica e internet obedece a un “problema técnico” ya reportado al proveedor de servicios, y reafirmaron que sus planes de contingencia siguen activos para mitigar los efectos de la movilización.