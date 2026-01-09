Corte Suprema confirma fallo y ordena a Bomberos de Ancud incorporar a voluntaria con síndrome de Down

La Corte Suprema confirmó un fallo histórico y ordenó a la Cuarta Compañía de Bomberos de Ancud a permitir la incorporación de una mujer con síndrome de Down, tras determinar que su exclusión fue arbitraria y discriminatoria.

El caso fue presentado mediante un recurso de protección por Francisca Leonor Zúñiga González, quien denunció que el Cuerpo de Bomberos de Ancud rechazó su ingreso sin una fundamentación suficiente, pese a su participación constante desde la infancia en actividades de la compañía y a contar con evaluaciones médicas que recomendaban su integración en labores acordes a sus capacidades.

En su fallo, el máximo tribunal sostuvo que la negativa vulneró el principio de igualdad ante la ley y desconoció la obligación de realizar ajustes razonables establecida en la Ley N° 20.422 sobre inclusión social de personas con discapacidad. Además, advirtió que el reglamento interno del cuerpo de bomberos no contemplaba mecanismos inclusivos, lo que derivó en una discriminación arbitraria.

La Corte descartó el argumento de la institución, que sostuvo que la Ley Marco de Bomberos exige requisitos físicos y psíquicos uniformes para todos los postulantes. Según el fallo, dichas exigencias están dirigidas a la constitución de cuerpos de bomberos y no impiden la incorporación de personas en funciones compatibles que no involucren riesgos.

En ese sentido, el tribunal destacó que el propio reglamento de Bomberos de Ancud contempla categorías de ingreso que no participan directamente en emergencias, como auxiliares o aspirantes, lo que refuerza la viabilidad de una integración inclusiva y progresiva.

La sentencia ordena permitir que la recurrente curse la Malla Inicial de la Academia Nacional de Bomberos de Chile y que, posteriormente, su incorporación sea evaluada conforme al reglamento, con los ajustes necesarios para garantizar un trato justo y no discriminatorio.

La resolución se transforma en un precedente clave para la inclusión de personas con discapacidad en instituciones tradicionales del país.