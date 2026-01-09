;

Corte Suprema confirma fallo y ordena a Bomberos de Ancud incorporar a voluntaria con síndrome de Down

El máximo tribunal del país descartó el argumento de la institución.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

La Corte Suprema confirmó un fallo histórico y ordenó a la Cuarta Compañía de Bomberos de Ancud a permitir la incorporación de una mujer con síndrome de Down, tras determinar que su exclusión fue arbitraria y discriminatoria.

El caso fue presentado mediante un recurso de protección por Francisca Leonor Zúñiga González, quien denunció que el Cuerpo de Bomberos de Ancud rechazó su ingreso sin una fundamentación suficiente, pese a su participación constante desde la infancia en actividades de la compañía y a contar con evaluaciones médicas que recomendaban su integración en labores acordes a sus capacidades.

En su fallo, el máximo tribunal sostuvo que la negativa vulneró el principio de igualdad ante la ley y desconoció la obligación de realizar ajustes razonables establecida en la Ley N° 20.422 sobre inclusión social de personas con discapacidad. Además, advirtió que el reglamento interno del cuerpo de bomberos no contemplaba mecanismos inclusivos, lo que derivó en una discriminación arbitraria.

Revisa también:

ADN

La Corte descartó el argumento de la institución, que sostuvo que la Ley Marco de Bomberos exige requisitos físicos y psíquicos uniformes para todos los postulantes. Según el fallo, dichas exigencias están dirigidas a la constitución de cuerpos de bomberos y no impiden la incorporación de personas en funciones compatibles que no involucren riesgos.

En ese sentido, el tribunal destacó que el propio reglamento de Bomberos de Ancud contempla categorías de ingreso que no participan directamente en emergencias, como auxiliares o aspirantes, lo que refuerza la viabilidad de una integración inclusiva y progresiva.

La sentencia ordena permitir que la recurrente curse la Malla Inicial de la Academia Nacional de Bomberos de Chile y que, posteriormente, su incorporación sea evaluada conforme al reglamento, con los ajustes necesarios para garantizar un trato justo y no discriminatorio.

La resolución se transforma en un precedente clave para la inclusión de personas con discapacidad en instituciones tradicionales del país.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad