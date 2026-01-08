Durante la tarde del miércoles, una violenta riña se registró en la costanera de Villarrica, en la región de La Araucanía.

Esto porque comerciantes ambulantes golpearon a una turista mientras paseaba por el lugar.

Todo partió cuando una mujer, que se encontraba de visita por la zona, le pidió a una vendedora en el lugar que “no invadas mi espacio”.

Por motivos que se investigan, una de las comerciantes agredió a un hombre que estaba sentado, lo que provocó la furia de la turista, pero que a su vez le significó que dos mujeres la agredieran con golpes y tironeos de pelo.

“Soy terrible maldita”, dijo una de las involucradas, lo cual quedó captado en un video.

Desde Carabineros confirmaron que se ingresó una denuncia por lesiones leves, pero que, de momento, no hay personas detenidas.