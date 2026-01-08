Qué fue de sita Jeannette, la recordada modelo de Morandé con Compañía: no tiene televisor y a esto se dedica

Uno de los rostros más conocidos del programa de Mega “Morandé con Compañía” fue, sin duda, Jeannette Moenne-Loccoz, más conocida como sita Jeannette.

Sus inicios en el programa fue como modelo y bailarina, consolidando así su carrera televisiva a principios de los 2000.

Luego participó en algunos proyectos de Chilevisión como Amor Virtual, Don Diablo y Vampiras. No obstante, con el paso del tiempo se alejó de las pantallas y hoy su presente es completamente diferente.

El presente de la sita Jeannette

En diálogo con El Ciudadano ADN, Jeannette Moenne-Loccoz, contó cómo es su presente luego de haber sido rostro de Morandé con Compañía.

Tras su paso por la televisión, sita Jeannette creó la productora “Saber Vivir Chile”. “Existimos hace 14 años con mi socia, estamos, bueno la mayoría de nuestros clientes son de tecnología, que no paran durante todo el año”, mencionó.

En esa misma línea, Moenne-Loccoz comentó que “también tenemos clientes relacionado con el mundo de inmobiliario y constructora, tenemos ahí a Copahue y otras marcas, pero el fuerte nuestro es la tecnología”.

Ampliar

Sita Jeannette y la vuelta de “Detrás del Muro”

Hace un tiempo atrás se conoció que vuelve a Mega el clásico espacio de Morandé con Compañía “Detrás del Muro”. Al ser consultada sobre si fue contactada para participar en el programa, la sita Jeannette respondió que “no”.

De hecho, contó que “estoy súper perdida en lo que hoy está pasando en televisión, tanto así que no tengo televisor en mi apartamento, o sea, súper perdida, yo escucho las noticias en la radio, no soy buena para la tele”.

“Estoy muy contenta con la vida que tengo. La verdad es que me encanta tener como esos espacios y dueña de mi tiempo, entonces me divido entre mi productora y mis hijas”, enfatizó.

Eso sí, la exmodelo de Morandé con Compañía dijo que guarda “muy lindos recuerdos, fue una muy linda etapa, la verdad que el cambio de vida que me hizo fue increíble y fue de casualidad, no lo busqué”, cerró.