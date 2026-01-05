“Gracias equipo, los extrañare mucho”: icónica integrante de ‘Detrás del Muro’ se despide de sus compañeros

Las cosas en el equipo de Detrás del muro siguen bastante agitadas de cara al cambio de canal, con movimientos en la interna del equipo pero también mensajes y comunicados que se hacen de forma pública.

Una de las que tomó este camino fue Belén Mora, pieza clave en el reparto, que utilizó sus redes sociales para despedirse de Chilevisión, señal televisiva que acogió el programa para su regreso después de años fuera de emisión.

La actriz compartió una extensa y emotiva despedida dedicada al equipo detrás de cámaras con el que compartió en su ahora ex lugar de trabajo. Esto, antes de que el espacio regrese a Mega junto a gran parte del elenco que hasta hace poco brillaba en CHV.

En su mensaje, la humorista recalcó tanto el profesionalismo como la calidad humana de las personas con las que trabajó y adelantó que continuará en otro canal, aunque sin detallar cuál será su nuevo destino.

“Durante todo el 2025 tuve el placer de trabajar en Chilevisión. Hoy parto a otro canal y debo agradecer a todas las personas que fueron parte de Detrás del Muro“, comienza su texto.

“Un programa como el nuestro solo funciona con un gran equipo. Nosotros ponemos el personaje, el humor, pero sin el equipo de cámara, de sonido, el chiste no se ve ni se escucha“, agregó, complementando también la labor de maquillaje, peluquería, producción y dirección.

“Y la calidad humana de cada uno de ustedes… me los llevo en el corazon. Todos fueron parte del primer año de vida de Damian“, complementó Mora, aludiendo al nacimiento de su hijo durante esta etapa profesional.

Todos me ayudaron o asistieron en algún momento. Me ayudaron a calentar comida, me sacaron el micrófono para hacerlo dormir, me improvisaron una cunita los primeros dias (Damian llego a trabajar a los dos meses de vida jejjeje), y nada de eso debían hacerlo. Por esa entrega, los adoro“, agregó.

“El mundo de la tv es super cíclico, así que solo les diré “nos vemos” (...) Gracias equipo, los extrañare mucho“, añadió.

Mensaje a quienes se quedan

Al cierre del mensaje, Belén recordó a sus compañeros que se quedarán en Chilevisión y durante años fueron nombres claves en el equipo de Morandé con Compañía y, sobre todo, de Detrás del Muro.

“Les deseo lo mejor este año 2026. Y si tan solo uno de ustedes va a trabajar con Kurt, Cote o Cristian, me quedo tranquila de que van a estar bien cuidados“, expresó.

Esto, teniendo en cuenta que dichos actores no continuarán con el resto del equipo frente a las cámaras, restándose de esta nueva etapa en Mega.

Por su parte, continuando con el mensaje de que parte a otro canal, cerró el largo mensaje donde aparece con gran parte del equipo detrás de cámaras, con la frase: “Y a mis seguidores, nos vemos pronto”.