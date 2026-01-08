Operación Apocalipsis: Corte confirma prisión preventiva para 14 imputados, incluidos seis exgendarmes

La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva para 14 imputados vinculados a la denominada “Operación Apocalipsis”, quienes habían apelado a la resolución de primera instancia buscando revertir su privación de libertad. La organización criminal es investigada por ingresar elementos prohibidos a recintos penitenciarios mediante pagos ilícitos.

Entre los acusados que permanecerán tras las rejas figuran seis exfuncionarios de Gendarmería de Chile. Según los antecedentes, dos de ellos se desempeñaban como guardias, posición que aprovechaban para facilitar la entrada de las especies contrabandeadas al interior de los penales.

Pruebas audiovisuales y lavado de activos

Durante los alegatos, la defensa de cuatro imputados argumentó que sus representados, ciudadanos extranjeros en situación regular, solo cumplían labores menores como “manilleros”. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos ante la contundencia de las pruebas: existen fotografías y videos que los sitúan en las afueras de las cárceles manipulando bolsas con encomiendas y operando coordinadamente con los funcionarios penitenciarios.

El fallo también abordó la situación de las llamadas “presta cuentas”. Una de las imputadas alegó ser solo encubridora, pero fue formalizada por lavado de activos tras detectarse movimientos por más de $100 millones. Otra acusada enfrenta cargos similares por recibir abonos injustificados y pagos provenientes de internos o sus visitas, confirmando el lucro detrás de la red de corrupción.