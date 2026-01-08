Nuevo registro del caso La Reina abre dudas en la investigación del triple homicidio

Un nuevo registro audiovisual volvió a tensionar la investigación por el triple homicidio ocurrido en octubre pasado en la comuna de La Reina, caso por el que Jorge Ugalde se mantiene como único imputado.

Se trata de un video captado por cámaras de seguridad del sector el mismo día del crimen, donde se observa al acusado paseando a su perro horas después del horario estimado de muerte de las víctimas.

El registro, fechado a las 17:24 horas del 18 de octubre, muestra a Ugalde caminando con su mascota, portando una bolsa. Según con lo recogido por T13, en un momento se detiene, recoge las heces del animal y luego continúa su trayecto.

Este antecedente cobra relevancia debido a que la Fiscalía ha sostenido que el imputado habría arrojado un objeto al canal San Carlos, hipótesis que apuntaba a la eventual eliminación de un arma homicida.

Desde la defensa aseguran que este video no fue considerado oportunamente por los investigadores. El abogado Marcelo Castillo afirmó a Meganoticias que el registro evidencia que en la bolsa “no había ningún elemento voluminoso ni arma”, sino únicamente desechos orgánicos.

Además, cuestionó que, pese a haber solicitado todos los registros recopilados por la PDI, este video no figurara inicialmente entre los antecedentes entregados.

La defensa sostiene que se trata de una prueba clave para solicitar la revisión de las medidas cautelares que pesan sobre Ugalde, quien fue el propio denunciante del crimen tras hallar los cuerpos de su cuñado, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, y de los dos hijos adolescentes de este.

A las críticas se sumó Pedro Sepúlveda, hijastro del imputado, quien afirmó que el registro no fue incorporado ni al relato del fiscal ni a la audiencia de formalización.

Mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias, la aparición de este nuevo registro abre un flanco en la investigación y refuerza los cuestionamientos de la defensa sobre la forma en que se han evaluado las pruebas en uno de los casos policiales más impactantes de los últimos meses.