Minería sustentable, neurourbanismo y más: los campos de innovación donde se abren mayores oportunidades en Chile, según rectores

En la Universidad de Tarapacá, en Arica, estuvieron presentes rectoras y rectores de Universidades del Estado de Chile para analizar los desafíos de la educación superior chilena como motor central del desarrollo nacional.

Un tema relevado es la necesidad de avanzar más en el desafío país de desburocratizar barreras del sistema educacional superior público para acelerar el ecosistema de innovación y desarrollo de Chile, como polo científico global.

En la actualidad, un 40% del conocimiento científico del país se produce en el sistema de universidades estatales y la experiencia como polo de ciencia de frontera ha generado mucho interés de intercambio académico y transferencia de conocimiento a nivel internacional.

“Aún queda espacio para que el sistema aligere la carga administrativa del Estado y se acelere más la innovación científica en Chile y su impacto en el desarrollo nacional”, sostuvo el Presidente del CUECH, Osvaldo Corrales.

Entre los campos de innovación donde se abren mayores oportunidades están la minería sustentable, la inteligencia artificial y digitalización aplicada; agroindustria, astrofísica, ciencia antártica, uso de recursos hídricos y la logística bioceánica; medicina robótica e ingeniería médica; neuroarquitectura y neurourbanismo; transición energética, energía solar e hidrógeno verde.

Las autoridades académicas plantearon como oportunidad avanzar en la Ley de reajuste del sector público en medidas que favorezcan la eficiencia de la gestión pública, la agilidad para acelerar el desarrollo institucional y nacional, así como la internacionalización del sistema de educación superior público de Chile.