FOTOS. Más de 40 niños y jóvenes recibieron terapias complementarias gratuitas en el Hospital Padre Hurtado

La iniciativa complementó los tratamientos médicos tradicionales con espacios de juego y expresión.

Javiera Rivera

Más de 40 niños y jóvenes recibieron terapias complementarias gratuitas en el Hospital Padre Hurtado

Un total de 41 niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas complejas participaron en un programa de terapias complementarias gratuitas en el Hospital Padre Hurtado, iniciativa que buscó mejorar su bienestar físico y emocional.

El proyecto fue desarrollado gracias a la colaboración entre el Hospital Padre Hurtado, la Universidad del Desarrollo, Desafío Levantemos Chile y la Fundación Alegría, y benefició a pacientes del programa NANEAS de Pediatría.

Las actividades incluyeron musicoterapia, arteterapia, canoterapia y equinoterapia, realizadas en sesiones semanales de una hora y media, organizadas en ciclos de siete semanas.

Entre las beneficiadas se encuentra Emili, una niña de cuatro años con síndrome de Wolf-Hirschhorn. Su madre, María Dinamarca, destacó el impacto de las terapias: “Verla feliz en cada sesión fue lo más importante. Para muchas familias, este tipo de apoyo es vital”.

La pediatra Carolina Mercado, impulsora de la iniciativa, valoró la experiencia y recalcó que el objetivo fue entregar espacios de juego y expresión. “Queríamos que los niños pudieran disfrutar como cualquier otro, más allá de su diagnóstico”, señaló.

Desde la Fundación Alegría, su directora ejecutiva Rocío Espinoza subrayó que el foco del trabajo es aliviar el dolor y devolver la sonrisa a niños con enfermedades complejas, mientras que Desafío Levantemos Chile destacó la relevancia de visibilizar la salud infantil como una prioridad social.

El financiamiento y la supervisión del proyecto estuvieron a cargo de Fundación Alegría, mientras que la coordinación con el hospital y la Universidad del Desarrollo permitió habilitar los espacios y la ejecución de las terapias, realizadas por equipos especializados en cada disciplina.

