Temporada de la araña de rincón en Chile: esto es lo primero que debes hacer si sufres una picadura

Con la llegada del verano a nuestro país, las temperaturas suben, lo que propicia inevitablemente el aumento de la presencia de arañas de rincón en los hogares.

La especie, es considerada como una de las más peligrosas de Chile, principalmente por las consecuencias que puede provocar su mordedura en la salud de las personas.

Entre las principales características que tiene la araña de rincón, está su color café pardo y su tamaño que es de entre 1 y 3 centímetros, aproximadamente.

No obstante, algo que probablemente muchos se preguntan, tiene que ver con qué se debe hacer en caso de que el arácnido muerda.

Especialista detalla qué se debe hacer en caso de una picadura

La Dra. Erna Cona, experta en control de infecciones de la Clínica Indisa, explicó que “las consecuencias de una picadura de araña de rincón pueden ser graves“. El loxoscelismo cutáneo es la reacción más común y en casos extremos puede llegar a afectar órganos internos.

Es por ello, que lo primero que se debe hacer en caso de una picadura es mantener la calma "lavar la herida con agua y jabón y aplica hielo", detalló Cona.

Luego, se recomienda conservar la araña “en un recipiente con tapa para mostrarla al médico”. Por último, hay que “buscar atención médica, acudir de inmediato a un servicio de urgencia”, sugirió la especialista.

¿Cómo prevenir una mordedura de la araña de rincón?

Entre las principales sugerencias para evitar una picadura del arácnido, según la experta, está: