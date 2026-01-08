Lanzan artefacto explosivo contra diputada en Honduras: quedó con graves lesiones

Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada Gladys Aurora López, integrante del Partido Nacional de Honduras, minutos antes del inicio de una sesión parlamentaria en Tegucigalpa, dejándola con lesiones en la espalda y la cabeza.

El ataque ocurrió al interior del edificio del Parlamento hondureño, cuando un grupo de legisladores opositores se encontraba reunido junto a su jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien entregaba declaraciones a la prensa en el sector posterior del recinto.

Según información recopilada por la agencia EFE, la diputada se encontraba a pocos metros de un ascensor, acompañada por otros parlamentarios y personal policial, cuando el artefacto —lanzado desde el exterior— impactó en su hombro, provocando su caída tras la detonación.

Tras el hecho, funcionarios policiales intervinieron de inmediato y trasladaron de urgencia a la legisladora a un hospital de Tegucigalpa, donde recibió atención médica.

La sesión legislativa había sido convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, quien tenía previsto presentar un informe sobre los resultados de las elecciones generales realizadas el pasado 30 de noviembre.

Sin embargo, partidos opositores como el Nacional y el Liberal asistieron solo para marcar presencia, en rechazo a la intención de solicitar un recuento de más de 19.000 actas, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había oficializado los resultados el 30 de diciembre.

El ataque generó una rápida reacción del presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien lamentó el hecho y aseguró que situaciones como esta no pueden ocurrir. “No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”, afirmó en declaraciones a un medio local.

Mientras las autoridades investigan el origen del explosivo y buscan identificar a los responsables, el episodio se suma a un clima de alta tensión política marcado por desconfianza entre los principales partidos y cuestionamientos al proceso electoral.