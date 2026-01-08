“Nadie sabía, ni el conductor”: revelan que TVN desvinculó sorpresivamente a querido panelista del bloque matinal

Una sorpresa se llevó el programa El Mediodía de TVN tras una inesperada salida que remeció al panel. Una de sus figuras más reconocidas fue desvinculada sin previo aviso .

La información fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien destapó que el afectado era el encargado de la sección de espectáculos.

Se trata del periodista Jon Reyes. “Nadie sabía. Ni siquiera el conductor Daniel Fuenzalida sabía que iba a ser desvinculado”, afirmó Gutiérrez.

“Estoy tranquilo”

Más tarde, el propio comunicador confirmó la situación a través de sus redes sociales. “Estoy tranquilo, estoy muy contento por todo lo que di estos 3 años en el canal”, dijo en un video publicado en Instagram.

De acuerdo a fuentes consignadas por La Cuarta, la salida respondería al término de un “ciclo” dentro del panel y que el término de la relación laboral con Jon Reyes se concretó “en muy buenos términos”.

Por otro lado, Cecilia Gutiérrez señaló que la situación sigue complicada en TVN por su crisis financiera. “Les ofrecieron a todos el mismo sueldo”, comentó.