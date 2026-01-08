;

FOTO. Familia busca a joven con esquizofrenia extraviado en Huechuraba: acusan falta de apoyo de Carabineros

La última vez que se vio a Branco Morales, de 22 años, fue en la Parroquia Nuestra Señora de los Pobres.

Pablo Castillo

Joven extraviado

Una familia de la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana, busca desde el domingo 4 de enero a Branco Morales, joven de 22 años, cuyo paradero se desconoce. “Estamos desesperados”, declaró la hermana a la prensa.

Según antecedentes entregados por la familia, el joven salió de su domicilio cerca de las 19.00 horas. Desde entonces, se desconoce su paradero. Su último registro conocido es la Parroquia Nuestra Señora de los Pobres, de la misma comuna.

La familia indicó que Branco padece esquizofrenia y que al momento de su desaparición no portaba su medicación. Además, señalan que la participación de Carabineros se produjo de manera tardía: 72 horas después del ingreso de la denuncia ante el Ministerio Público.

Durante los primeros días, las labores de búsqueda fueron encabezadas por familiares, amigos y por la municipalidad de la zona. Además, han señalado dificultades para acceder a grabaciones de recintos privados.

Apariencia de Branco Morales

  • Tez: clara.
  • Altura: 1.86.
  • Ojos: Café.
  • Tez: Clara.
  • Vestimenta: Polera azul, short beige, gorro oscuro.
